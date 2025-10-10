Melania Trump anuncia que se está encargando personalmente del canje de niños entre Ucrania y Rusia

Melania Trump reveló que mantiene un «canal abierto de comunicación» con el presidente ruso, Vladimir Putin, centrado en los niños ucranianos desplazados por la guerra. Aseguró que ese contacto ya ha dado resultados: «Ocho niños han sido reunidos con sus familias durante las últimas 24 ... horas».

Según explicó este viernes, el intercambio comenzó después de que enviara a Putin una carta personal en agosto. El mandatario ruso respondió «por escrito», mostrando «una disposición a colaborar directamente» y ofreciendo información sobre «los niños ucranianos que residen en Rusia».

En un momento sin precedentes Melania Trump nos anuncia que mantiene negociaciones directas con Putin para canje de niños entre Ucrania y Rusia y ha conseguido el retorno de ocho menores ucranianos en las pasadas 24 horas. pic.twitter.com/FD7WndnVdD — David Alandete (@alandete) October 10, 2025

El anuncio, insólito en la historia reciente de la Casa Blanca, se produjo desde el atril presidencial, bajo el sello oficial, mientras Donald Trump se sometía a un chequeo médico en un hospital militar. No hay precedentes de que una primera dama haya entablado contactos directos con un líder extranjero en guerra con un aliado de Estados Unidos, ni de que haya mediado para lograr una liberación de menores.

En su declaración, leída con tono solemne, Melania afirmó que «ambos lados han participado en varias reuniones y llamadas discretas, todas de buena fe». Añadió que «hemos acordado cooperar por el bien de todas las personas involucradas en esta guerra». Describió su papel como «una misión humanitaria independiente de la diplomacia tradicional».

«El alma de un niño no conoce fronteras, ni banderas», dijo. «Debemos construir un futuro para nuestros hijos, rico en potencial, seguridad y libertad». Afirmó que cree que estos contactos pueden ser un precedente para una paz duradera entre Rusia y Ucrania.

El origen, en una visita de Zelenski

El origen de este acercamiento remonta a la visita del presidente Volodímir Zelenski a la Casa Blanca en agosto. Durante ese encuentro, Zelenski entregó a Donald Trump una carta escrita por su esposa, Olena Zelenska, dirigida a Melania. En ella, la primera dama ucraniana agradecía su atención al destino de unos 19.500 niños que, según Kiev, fueron secuestrados o deportados por Rusia desde el inicio de la invasión en 2022.

Antes de recibir esa carta de agradecimiento, Melania ya había escrito a Putin para pedirle que actuara en favor de los menores. En su mensaje, difundido por la Casa Blanca, apeló directamente al líder ruso: «En la protección de la inocencia de estos niños, hará más que servir a Rusia: servirá a la humanidad». Y añadió: «Cada niño sueña con amor, posibilidades y seguridad frente al peligro. Señor Putin, usted puede devolverles su risa melódica».

Donald Trump confirmó públicamente el intercambio y defendió la iniciativa de su esposa, a quien definió como una mujer «que siente profundamente y ama a los niños». Zelenski, por su parte, elogió el gesto, destacando que Melania había puesto el foco «en una de las cuestiones más dolorosas de esta guerra: el secuestro de niños ucranianos por Rusia».

Ucrania calcula que cerca de 1.500 menores han sido devueltos, pero acusa a Moscú de haber desplazado a decenas de miles más. En 2023, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Putin y su comisionada para los derechos de la infancia, Maria Lvova-Belova, por deportación ilegal de menores. Rusia niega las acusaciones y asegura que «evacuó a los niños de zonas de combate» por razones humanitarias.

Melania aseguró que su equipo mantiene comunicación constante con funcionarios rusos. «Rusia ha demostrado una disposición a proporcionar información objetiva y detallada sobre la situación actual», dijo. Según explicó, el Kremlin entregó «biografías y fotografías de cada niño involucrado, junto con un resumen de los servicios sociales, médicos y psicológicos ofrecidos».

Afirmó además que «el Gobierno de Estados Unidos confirmó la exactitud de los datos» y que el informe de verificación fue elaborado «conjuntamente por el comisionado de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania y la oficina de la comisionada presidencial rusa para los derechos de los niños».

Melania también planteó la situación de los menores que, durante la guerra, alcanzaron la mayoría de edad en Rusia. «He expresado mi preocupación por aquellos que eran niños cuando fueron desplazados, pero que ahora tienen 18 años», dijo. Según añadió, Moscú «ha acordado permitir la reunificación de estos jóvenes en un corto período de tiempo».

Con su intervención, la primera dama asume un papel inédito en la diplomacia estadounidense: el de mediadora humanitaria con el Kremlin en uno de los capítulos más sensibles del conflicto. Tras su comparecencia, no respondió a preguntas de la prensa.