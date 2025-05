Macron abre la puerta al despliegue en Europa de aviones franceses con bombas nucleares

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha manifestado este martes su disposición a «abrir» una discusión sobre el despliegue de sus aviones armados con «bombas» nucleares en otros países europeos. Esta medida sigue los pasos de Estados Unidos, que comparte su paraguas atómico con otros países como en «Bélgica, Alemania, Italia y Turquía», ha recordado el mandatario en la cadena de televisión TF1.

«Estamos listos para abrir esta discusión. Definiré el marco de una manera muy específica en las próximas semanas y meses», ha anunciado Macron, que siempre ha abogado por una autonomía estratégica de Europa en defensa. No obstante, ha fijado una serie de condiciones.

«Francia no pagará por la seguridad de los otros», ha afirmado el dirigente galo, que ha remarcado que este posible despliegue no se hará «en detrimento de las necesidades de su país» y que la decisión final corresponderá al propio «Presidente de la República, jefe de las Fuerzas Armadas». En su opinión, estas discusiones no modifican la doctrina nuclear francesa.

Noticia Relacionada Mensaje de Albares a Putin: «Unas negociaciones sin un alto el fuego previo no son conversaciones de paz serias» Ivannia Salazar

«Desde que existe una doctrina nuclear, desde el general Charles de Gaulle, siempre ha habido una dimensión europea en la toma en cuenta de lo que llamamos los intereses vitales», ha explicado.

Nuevas sanciones a Rusia

Macron también ha asegurado que los aliados europeos de Ucrania impondrán nuevas sanciones a Rusia «en los próximos días» si no acepta un alto el fuego «completo e incondicional» del conflicto de un mes a partir del lunes. Lo ha afirmado tras el ultimátum lanzado este sábado por Kiev y sus socios del Viejo Continente.

«Nuestro deseo, si Rusia confirma su incumplimiento del acuerdo de tregua de treinta días, es adoptar sanciones de nuevo -ya hemos tomado varias docenas- y tomarlas en los próximos días, en estrecha colaboración con los Estados Unidos de América», ha afirmado Macron.

Y ha añadido: «Fuimos juntos a Kiev y reunimos a esta coalición de voluntarios que venimos construyendo desde el pasado febrero. Hubo unanimidad. Y luego contactamos con Estados Unidos llamando al presidente Trump, que nos siguió. Rusia no respondió, repitiendo que la situación en Ucrania es un problema para nuestra seguridad».

La Unión Europea (UE) ha impuesto hasta el momento 16 paquetes de sanciones a Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania y la aprobación de un nuevo tren de medidas está prevista el próximo martes. En cambio, el jefe de Estado francés ha considerado que no hay «un marco legal» para usar los activos rusos congelados.

En este contexto, el presidente francés ha asegurado que los aliados no desean «iniciar una tercera guerra mundial» y, de ahí, su actitud ante el conflicto. «La guerra debe terminar y Ucrania debe estar en la mejor posición posible para entrar en negociaciones», ha recalcado.

También sobre la guerra, Macron ha señalado que Ucrania entiende que no tiene «capacidad» para retomar todo el territorio arrebatado por Rusia desde 2014.