Suscribete a
ABC Premium

Los liberales proeuropeos ganan en los Países Bajos, según los sondeos

La ultraderecha de Gert Wilders pierde 12 escaños y ya no es el partido más votado

Votantes del D66
Votantes del D66 Reuters
Enrique Serbeto

Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El partido centrista liberal D66 ha sido el gran vencedor de las elecciones legislativas anticipadas celebradas en Países Bajos. Según las encuestas a pie de urna, los electores le han premiado con 27 escaños, un espectacular resultado que triplica los nueve escaños que tenían en ... la cámara saliente. El partido antiinmigración y euroescéptico fundado por Geert Wilders, el PVV, que fue el gran vencedor de las elecciones de 2023, pierde 12 escaños, pero aún conserva una posición dominante con 25 escaños. El liberal VVD, que ha estado en el centro de todas las coaliciones en las últimas décadas, se mantiene con 23 escaños, solo uno menos que en la cámara saliente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app