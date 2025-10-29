Los liberales proeuropeos ganan en los Países Bajos, según los sondeos

El partido centrista liberal D66 ha sido el gran vencedor de las elecciones legislativas anticipadas celebradas en Países Bajos. Según las encuestas a pie de urna, los electores le han premiado con 27 escaños, un espectacular resultado que triplica los nueve escaños que tenían en ... la cámara saliente. El partido antiinmigración y euroescéptico fundado por Geert Wilders, el PVV, que fue el gran vencedor de las elecciones de 2023, pierde 12 escaños, pero aún conserva una posición dominante con 25 escaños. El liberal VVD, que ha estado en el centro de todas las coaliciones en las últimas décadas, se mantiene con 23 escaños, solo uno menos que en la cámara saliente.

El gobierno de coalición, formado por cuatro partidos, se derrumbó en junio cuando el propio Geert Wilders decidió abandonarlo, alegando que se estaban frustrando sus esfuerzos por llevar a cabo la «política de asilo más estricta de la historia».

El sistema político holandés está muy fragmentado debido al hecho de que no hay requisitos mínimos para lograr escaños, con lo que en el Parlamento pueden llegar a haber diputados de hasta quince partidos, lo que convierte la tarea de formar una coalición en un trabajo muy delicado.

El puesto de principal perdedor se lo reparten la coalición de los verdes y socialistas, por un lado, que pierde cinco escaños y se queda con 20; y por el otro el socio del Partido Popular Europeo, el NSC, que pierde los 20 escaños que tenía y desaparece como fuerza parlamentaria. Para consuelo de los populares europeos, el partido democristiano CDA obtiene un respetable apoyo de 19 escaños.

El reino de los Países Bajos es ahora la mayor economía de la Eurozona después de las cuatro grandes, además de ser un elemento esencial del rearme europeo gracias al margen fiscal de sus cuentas públicas que aprovecha reforzando su capacidad militar, y es también sede de empresas tecnológicas estratégicas para Europa.

Las negociaciones para formar gobierno probablemente las encabezará Rob Jetten, un joven experto en administración pública que antes de entrar en la vida política era un ejecutivo de la compañía ferroviaria. El resultado supone una segunda derrota consecutiva para el que fue vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, el socialista Frans Timermanns.