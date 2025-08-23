El primer ministro, Dick Schoof, hace una declaración en la Cámara de Representantes sobre la dimisión de los ministros del NSC de su gabinete, en La Haya, Países Bajos

Dimisión en bloque de cinco ministros neerlandeses por la falta de consenso sobre sanciones a Israel El ministro de exteriores Caspar Veldkamp y otros cuatro titulares del NSC dejan el Gobierno en funciones; Schoof lamenta que la unanimidad sobre el sufrimiento en Gaza no se traduzca en medidas

El Gobierno de Países Bajos atraviesa una nueva crisis tras la dimisión en bloque de los cinco ministros del partido Nuevo Contrato Social (NSC), encabezados por el titular de Exteriores, Caspar Veldkamp. El motivo es la falta de consenso dentro del gabinete en funciones sobre un endurecimiento de las sanciones contra Israel por la guerra en Gaza y los planes de asentamientos en Cisjordania, según informa Ep.

«Debemos respetar estas decisiones, pero las lamentamos profundamente. Sobre todo considerando la responsabilidad que tiene el gabinete en esta fase interina», declaró el primer ministro Dick Schoof tras conocerse la salida de Veldkamp y de los ministros de Asuntos Sociales, Eddy van Hijum; Educación, Eppo Bruins; Interior, Judith Uitermark; y Sanidad, Danielle Jansen. Schoof subrayó que «todos vemos el enorme sufrimiento y todos deseamos que la situación humanitaria mejore. Sin embargo, esta observación no ha llevado a una conclusión conjunta entre las tres partes».

El Ejecutivo neerlandés ya estaba debilitado desde junio, cuando la retirada del Partido por la Libertad (PVV) de Geert Wilders lo dejó sin mayoría parlamentaria. Hasta ahora lo integraban tres formaciones: el NSC, el Partido Popular por la Libertady la Democracia (VVD) y el Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB). Tanto el VVD como el BBB rechazaron apoyar medidas más duras contra Israel, pese a que Naciones Unidas declaró oficialmente la existencia de hambruna en Gaza, donde se concentran los combates y la inminente ofensiva israelí sobre la capital del enclave.

La salida del NSC deja herido al gabinete interino, que permanecerá en funciones hasta las elecciones anticipadas del 29 de octubre. Mientras tanto, Israel continúa con su ofensiva para tomar la ciudad de Gaza y expandir los asentamientos en Cisjordania, en medio de denuncias internacionales por la gravedad de la crisis humanitaria.