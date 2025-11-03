Suscribete a
Letonia reconsiderará su salida del tratado sobre violencia de género

El presidente del país se ha negado a firmar el proyecto de ley y lo ha devuelto al Parlamento

El Parlamento de Letonia aprueba su salida del Convenio de Estambul, que combate la violencia contra las mujeres

El presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, en una imagen de archivo
El presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, en una imagen de archivo Ignacio Gil

Europa Press

El presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, ha rechazado firmar el proyecto de ley aprobado la semana pasada por el Parlamento para sacar al país del Convenio de Estambul contra la violencia machista y ha emplazado a los diputados a examinarlo de nuevo.

