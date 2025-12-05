Suscribete a
ABC Premium

Un juez federal de Estados Unidos ordena publicar documentos del caso de Epstein en Florida

El Departamento de Justicia solicitó que se desclasificaran las transcripciones después de que Trump firmara el mes pasado una ley que exige que se hagan públicos todos los archivos relacionados

Trump abre un nuevo capítulo en la trama Epstein: firma la ley para la desclasificación de los documentos

Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein afp

AFP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un juez federal de Estados Unidos ordenó la divulgación de las transcripciones de un gran jurado encargado de la investigación en Florida sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El Departamento de Justicia solicitó que se desclasificaran las transcripciones después de que Donald Trump firmara el ... mes pasado una ley que exige que se hagan públicos todos los archivos relacionados con Epstein.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app