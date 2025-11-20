Suscribete a
Trump abre un nuevo capítulo en la trama Epstein: firma la ley para la desclasificación de los documentos

El presidente estadounidense pronosticó que a los demócratas «les saldrá el tiro por la culata» con su insistencia en revelar la información del caso

Trump da un giro y respalda la publicación íntegra de los archivos Epstein

Trump pasó «horas» con una víctima de Epstein, según un email revelado por los demócratas en EE.UU.

David Alandete, corresponsal en Washington, analiza qué hay detrás de la desclasificación de archivos del caso Epstein

pstein y Trump en una imagen de finales de los años 80 ABC
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Donald Trump ha completado este miércoles por la noche -madrugada del jueves en España- su giro en el culebrón de Jeffrey Epstein: firmó la ley del Congreso para la desclasificación de todos los documentos sobre el malogrado pedófilo en posesión del Departamento de ... Justicia.

