Trump da un giro y respalda la publicación íntegra de los archivos Epstein

El presidente Donald Trump ejecutó este fin de semana un giro que reconfigura por completo la batalla política en torno a los archivos de Jeffrey Epstein. Tras meses de oponerse a su publicación y de presionar a los republicanos para frenar cualquier votación, el ... presidente decidió apoyar la divulgación total al constatar que una mayoría de su propio partido estaba dispuesta a desobedecerle y aprobar el proyecto de ley en la Cámara de Representantes.

El cambio quedó plasmado en un mensaje extenso dirigido a sus seguidores, donde Trump pide ahora votar a favor de la liberación de los documentos. «Los republicanos de la Cámara deberían votar para publicar los archivos de Epstein, porque no tenemos nada que ocultar. Es hora de dejar atrás esta farsa demócrata (…) Lo único que me importa es que los republicanos vuelvan al punto central, que es la economía, la asequibilidad, nuestros recortes de impuestos, la inversión récord en Estados Unidos, la reconstrucción militar y la seguridad fronteriza. Algunos miembros del Partido Republicano están siendo usados, y no podemos permitirlo. No caigamos en la trampa Epstein, que es una maldición para los demócratas, no para nosotros», dijo en su red Truth Social.

Noticia Relacionada Epstein alardeaba en sus correos de que podía «tumbar a Trump» Javier Ansorena «Sé lo sucio que es Donald», dijo en una conversación de agosto de 2018 con Kathryn Ruemmler, asesora legal en la Casa Blanca de Barack Obama

Hasta ahora, Trump había rechazado la medida y su entorno había tratado de impedir la votación. La dirección republicana incluso paralizó trabajos legislativos en agosto para evitar que la petición de descarga —una herramienta excepcional que sortea a los líderes de la Cámara— reuniera las firmas necesarias. Pero la maniobra prosperó la semana pasada, alcanzando 218 firmas y forzando así una votación inevitable, en rebeldía contra el.

El giro de Trump llega después de que figuras relevantes del trumpismo —las diputadas Marjorie Taylor Greene, Nancy Mace y Lauren Boebert— firmaran la petición en abierta rebeldía. Greene, que ya ha roto públicamente con el presidente, afirmó que no entiende la resistencia previa a publicar los archivos y que muchas de las mujeres con las que ha hablado creen que Trump no hizo nada indebido. «La pregunta que todo el mundo se hace es por qué se ha combatido esto con tanta fuerza», dijo.

El proyecto obligaría al Departamento de Justicia a divulgar miles de páginas de la investigación relacionada con Epstein, salvo la información que identifique a víctimas o interfiera en investigaciones en curso. Para los impulsores, entre ellos el republicano Thomas Massie y el demócrata Ro Khanna, la publicación es necesaria para aclarar el alcance real de las relaciones de Epstein con figuras políticas y empresariales.

Trump «sabía lo de las chicas»

La votación será una prueba directa de la autoridad de Trump sobre su bancada. Massie asegura que podrían lograrse más de cien votos republicanos, suficientes incluso para neutralizar un veto presidencial. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, que trató de frenar la iniciativa, admitió este domingo que la aprobación parece inevitable.

El trasfondo del caso incluye nuevas revelaciones, entre ellas un correo de 2019 en el que Epstein escribió que Trump «sabía lo de las chicas». La Casa Blanca acusa a los demócratas de filtraciones selectivas destinadas a dañar al presidente. Trump insiste en que, si hubiese algo incriminatorio, ya se habría publicado antes de su victoria electoral.

El futuro del proyecto dependerá ahora del Senado, donde el grupo mayoritario republicano no ha aclarado si permitirá su avance. Para Massie, lo decisivo será la magnitud del apoyo en la Cámara: «El registro de este voto durará más que la presidencia de Donald Trump».