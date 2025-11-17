Suscribete a
Escucha las noticias de este lunes 17 de noviembre

Trump da un giro y respalda la publicación íntegra de los archivos Epstein

El presidente cambia de posición tras meses de bloqueo, cuando una mayoría republicana se disponía a desobedecerle y aprobar la divulgación en la Cámara de Representantes

Trump pone el ventilador en el caso Epstein: anuncia investigaciones contra Bill Clinton, JP Morgan Chase y otros

Donald Trump, Melania Trump, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell
David Alandete

Corresponsal en Washington

El presidente Donald Trump ejecutó este fin de semana un giro que reconfigura por completo la batalla política en torno a los archivos de Jeffrey Epstein. Tras meses de oponerse a su publicación y de presionar a los republicanos para frenar cualquier votación, el ... presidente decidió apoyar la divulgación total al constatar que una mayoría de su propio partido estaba dispuesta a desobedecerle y aprobar el proyecto de ley en la Cámara de Representantes.

