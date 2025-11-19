Suscribete a
David Alandete, corresponsal de ABC en Washington, analiza qué hay detrás de la desclasificación de los archivos de Jeffrey Epstein: «Hay varios asuntos importantes»

Vacíos legales y una revuelta interna entre los republicanos. Estos son los motivos por los qué la decisión supone un grave dolor de cabeza para Donald Trump

El Congreso da luz verde a la desclasificación de los documentos de Epstein, entre críticas a Trump

David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

El Congreso de Estados Unidos ha aprobado este martes la desclasificación de los documentos de Jeffrey Epstein, casi por unanimidad, entre críticas a Donald Trump.

El presidente estadounidense deberá firmar la ley en las próximas horas pese a sus reticencias. Este caso le ... ha dejado tocado por una revuelta interna en su partido por primera vez desde que lo lidera.

