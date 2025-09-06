El primer ministro de la India, Narendra Modi, ha protagonizado la imagen más señalada de la temporada estival con sus gestos de cercanía a Xi Jinping y Vladímir Putin durante la cumbre de Tianjin. Al primer ministro de la India no le interesaba tanto ... impulsar la Organización de Cooperación de Shanghái y la colaboración con China como demostrar a Washington que los errores se pagan.

Donald Trump se había equivocado al maltratar a su principal aliado asiático con aranceles de un 50% y presiones a las compañías estadounidenses tecnológicas para que frenen sus inversiones ahí. La gota que colmó el vaso fue cuando el magnate neoyorquino se atribuyó en una llamada el éxito del alto el fuego el pasado mes de mayo con Pakistán, país que le propone para el Premio Nobel de la Paz. Modi, ante todo un líder nacionalista, reaccionó con dureza, negó cualquier mérito de Trump y al colgar el teléfono preparó una respuesta muy gráfica con su primer viaje a China en siete años. Los diplomáticos que aún no han perdido sus empleos en el Departamento de Estado debieron reaccionar con desesperación al ver los esfuerzos de muchos años con los sucesivos gobiernos de Nueva Delhi tirados a la papelera.

La India está llamada a ser una superpotencia y mientras asciende práctica a la perfección el arte de la triangulación: algunas veces extrae ventajas de la alianza Pekín-Moscú y otras de Estados Unidos y de sus cada vez más maltrechos aliados. Vende armas e importa energía de Rusia, a la que proporciona un apoyo inestimable para mantener la guerra en Ucrania.

Gestiona una relación mucho más conflictiva con China, que incluye disputas fronterizas y parte de una gran asimetría económica y militar. El régimen de Pekín desprecia los intentos de Nueva Delhi de hablar de igual a igual. Lo considera demasiado cercano a Washington, que hasta ahora alentaba la iniciativa del Indo-Pacífico, con diferentes proyectos de cooperación en seguridad y economía. A estas alturas, Donald Trump estará sopesando si Modi aceptará una invitación a la inauguración del gran salón de baile que proyecta en la Casa Blanca.