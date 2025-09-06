Suscribete a
MONNET & CO.

La foto del verano

A la India no le interesaba tanto impulsar la colaboración con China como demostrar a Estado Unidos que los errores se pagan

EFE
José M. de Areilza

José M. de Areilza

El primer ministro de la India, Narendra Modi, ha protagonizado la imagen más señalada de la temporada estival con sus gestos de cercanía a Xi Jinping y Vladímir Putin durante la cumbre de Tianjin. Al primer ministro de la India no le interesaba tanto ... impulsar la Organización de Cooperación de Shanghái y la colaboración con China como demostrar a Washington que los errores se pagan.

