Suscribete a
ABC Premium

CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE CHILE

José Antonio Kast: «Los inmigrantes ilegales tienen la opción de marcharse ya»

El candidato favorito a la Presidencia de Chile aspira a crear un gobierno de emergencia nacional para afrontar la «grave crisis» que afronta el país

El candidato derechista chileno Kast estrena un panel de cristal blindado en sus actos de campaña

El candidato a la presidencia de Chile José Antonio Kast
El candidato a la presidencia de Chile José Antonio Kast Cristian Carvallo / El Mercurio

Fernando Belzunce

Santiago de Chile

Aparece sonriente y relajado en el cuartel de campaña de su equipo electoral. El veterano José Antonio Kast (Santiago de Chile, 1966) encabeza, según las encuestas, las diversas opciones de una derecha fragmentada pero mayoritaria en el país, lo que le daría el acceso ... al Palacio de la Moneda en la segunda vuelta electoral. Mantiene un discurso muy duro contra la inmigración, en la línea de las corrientes políticas lideradas por Donald Trump, Giorgia Meloni, Javier Milei o Santiago Abascal, y suena radical, aunque quizás menos en un país aún más polarizado que España en los extremos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app