Suscribete a
ABC Premium
Exclusiva
Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado»

El apoyo de Ortega Smith al 'think tank' de Espinosa colmó la paciencia de Vox

La formación describe como «natural» la decisión de apartarle de la portavocía adjunta en el Congreso

Vox aparta a Ortega Smith de la portavocía adjunta del Congreso y nombra en su lugar a Carlos Hernández Quero

Javier Ortega Smith en la presentación de 'Atenea', el 'think tank' de Espinosa de los Montero
Javier Ortega Smith en la presentación de 'Atenea', el 'think tank' de Espinosa de los Montero José María ladra
Carlos Mullor

Carlos Mullor

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La salida de Javier Ortega Smith de la portavocía adjunta del grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados el lunes provocó el final del primer grupo original de la formación liderada por Santiago Abascal. Ortega Smith continuará ejerciendo su cargo de ... portavoz en el Ayuntamiento de Madrid y en la comisión de Justicia de la Cámara Baja, aunque ya no estará en la primera línea política como hasta ahora debido a este cambio. Su sustituto es Carlos Hernández Quero, actual responsable de temas de vivienda en la formación y una de las figuras en mayor crecimiento dentro del partido.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app