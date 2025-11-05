El apoyo de Ortega Smith al 'think tank' de Espinosa colmó la paciencia de Vox

La salida de Javier Ortega Smith de la portavocía adjunta del grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados el lunes provocó el final del primer grupo original de la formación liderada por Santiago Abascal. Ortega Smith continuará ejerciendo su cargo de ... portavoz en el Ayuntamiento de Madrid y en la comisión de Justicia de la Cámara Baja, aunque ya no estará en la primera línea política como hasta ahora debido a este cambio. Su sustituto es Carlos Hernández Quero, actual responsable de temas de vivienda en la formación y una de las figuras en mayor crecimiento dentro del partido.

La salida de Smith de la portavocía en el Congreso se debe al deterioramiento de la relación entre el ya exportavoz con el presidente de la formación, Santiago Abascal, y gran parte de la dirección actual del partido. Desde la salida de Iván Espinosa de los Monteros de Vox, otro de los fundadores y gran amigo de Ortega Smith, tras desavenencias con la dirección, los encontronazos entre el presidente y el que fuera también secretario general han sido habituales. Las señales del distanciamiento han sido demasiadas en poco tiempo. La más reciente sucedió en la presentación del grupo de pensamiento o 'think tank' fundado por Espinosa de los Monteros, Atenea. En el evento, las decenas de periodistas agolpados en el Colegio de Arquitectos de Madrid rodearon a Ortega Smith para conocer si su presencia en este acto molestaría al presidente de la formación. «A mí me da igual como le sienta, a mí me sienta fenomenal», reconoció el político, añadiendo que solo fue a «dar un abrazo a un amigo».

Además, el portavoz en Madrid confesó en ese momento que no formaba parte de la «cúpula» del partido ya que ningún otro dirigente de primer nivel de Vox acudió al evento de su excompañero. El ataque fue claro. Un enfrentamiento que desde la dirección de Vox han querido naturalizar desde el primer momento tanto en público como en privado.

Noticia Relacionada Vox defiende la salida de Ortega Smith de la portavocía adjunta del Congreso como algo «natural» Carlos Mullor El problema de la vivienda ha sido la principal causa para el cambio por Carlos Hernández Quero, según Pepa Millán

Otra de las aristas del problema Ortega Smith sucedió tras la salida de Espinosa de los Monteros en 2023. Esta no fue sencilla para Abascal debido al apoyo que Ortega ofreció públicamente al también exportavoz y fundador de Vox. En su momento declaró que la formación había sufrido una «gigantesca pérdida» con la salida del partido de su amigo y que esto provocaría un «efecto negativo» en las urnas para el partido. Esta muestra pública de afecto y crítica a la dirección fue tomada como una deslealtad para la cúpula de la formación.

No caerá por su pasado

Las disputas entre Ortega Smith y Abascal comenzaron antes de la salida de Espinosa. Un año antes se nombró a Ignacio Garriga como secretario general, puesto que ejercía desde 2016 Ortega Smith. Este movimiento aupó al político catalán y provocó el inicio del arrinconamiento al fundador por parte de la dirección del partido. Tras esto, ocupó el cargo de vicepresidente durante dos años junto a Jorge Buxadé, actual líder del grupo en el Parlamento Europeo, y Reyes Romero, también miembro fundador de Vox y actual diputada. En 2024, la historia se repitió y Garriga ocupó, de nuevo, el puesto que ocupaba el exportavoz adjunto en la Cámara Baja.

Otra de las principales causas para que la defenestración total de la Ortega Smith de Vox no se haya completado aún es la importancia que ha tenido desde la creación del partido. Es uno de los miembros primigenios de Vox, forma parte de su historia y su salida provocaría un nuevo abandono por parte de otro fundador del partido.

Vidal-Quadras, Camuñas, y los otros fundadores que dejaron el partido Desde la fundación de Vox en el año 2013, varios miembros fundadores han abandonado la formación debido a discrepancias con la dirección del partido. Alejo Vidal-Quadras y José Luis González Quirós fueron los primeros en abandonar el barco en 2014 ya que creían que la existencia de «pequeñas formaciones» contribuiría a la dispersión de votos. Cristina Seguí, también miembro fundador, poco después, también dejaría el partido acusando a Santiago Abascal de corrupción. Años después, en 2023, uno de los dirigentes históricos de la formación, Iván Espinosa de los Monteros, también dejó Vox debido a las desavenencias con la dirección. Abascal y José Antonio Ortega Lara aún continúan formando parte del partido.

Él mismo recordó este martes mediante su cuenta de la red social X (antes Twitter) fotografías de su historia dentro de Vox. Según compartió junto a estas, añadió que no se debe olvidar «de dónde venimos y para qué nacimos», una publicación que podría tener segundas intenciones. Pepa Millán, portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, disipó rápidamente las dudas al afirmar que coincide con las palabras de Ortega Smith y que gracias a esas reflexiones -«esa coherencia»- han conseguido cosechar el apoyo del electorado.

Millán, además de compartir las palabras de Ortega Smith, resumió la decisión de apartarle de la portavocía como algo «natural». En una rueda de prensa en la Cámara Baja, la portavoz afirmó que se tomó esta decisión debido a la importancia del problema de la vivienda que sufre España. Hernández, el responsable en esta materia dentro de la formación, «ha hecho un trabajo magnífico» y por ello, al haber llegado «a su punto álgido», ha sido nombrado en el cargo. Además, la portavoz ha recordado que la vivienda es una cuestión que ni el PP ni el PSOE «han sabido resolver en sus años de Gobierno». Por último, reconoció que las formaciones políticas tienen la libertad de centrarse e los temas que vean mas necesarios y que no era necesario «sacarle punta a todo».

A pesar de su salida de la portavocía adjunta, continuará defendiendo las políticas de Vox en la comisión de Justicia en el Congreso y en el Ayuntamiento de Madrid, aunque apartado de la primera línea política.