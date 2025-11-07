El candidato derechista chileno Kast estrena un panel de cristal blindado en sus actos de campaña

En un hecho inédito para la historia política del país, el candidato presidencial republicano José Antonio Kast ha estrenado el uso de un panel de vidrio blindado antibalas durante el desarrollo de sus actos.

La sorpresiva medida se utilizó por primera vez este ... viernes durante un encuentro que sostuvo Kast con sus simpantizantes en las calles de la ciudad costera de Viña del Mar en la zona central del país.

Al hacer su aparición en el escenario montado en una plaza, los productores colocaron una largo panel o muro de vidrio blindado delante del pódium donde el abanderado de la derecha radical pronunció su discurso, aunque éste igual quedó desprotegido cuando junto a su esposa camino por la pasarela que había delante para despedirse de sus seguidores.

Kast, al igual que los demás candidatos, se encuentra realizando los cierres de campaña en diversas ciudades del país, lo que lo llevará a recorrer muchas localidades de norte a sur en los nueve días que quedan antes de la primera vuelta, que tendrá lugar el domingo 16 de noviembre.

Desde su equipo de campaña explicaron que la medida responde a razones estrictas de seguridad debido a que el candidato ha sostenido un permanente discurso de combate al crimen organizado de llegar a la presidencia. Carabineros aclaró que no fue una sugerencia de ellos, pero no se pronunció sobre el nivel de amenazas que Kast experimenta.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, señaló que la medida se justifica precisamente por el hecho de que Kast se ha convertido en un objetivo real para el crimen organizado y delincuencia. «Cuestionar las medidas de seguridad que se adoptan respecto de una persona que ha declarado que va a perseguir y erradicar el crimen organizado en Chile, evidentemente habla de personas que no saben a quién tenemos al frente», dijo.

Todos los candidatos presidenciales una vez formalizada su postulación reciben protección en manos de la policía uniformada, aunque otros como Kast, Jeannette Jara y Evelyn Matthei cuenta desde hace ya varios meses con escolta de Carabineros, algo tradicional en campañas. El nivel de resguardo lo resuelven la policía en atención al grado de conflictividad que genera el candidato y en el caso de los más importantes el grupo de PPI aumentó significativamente tras la inscripción de la candidatura.

Una medida inédita en el Gobierno

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, comentó sorprendido que esta medida no fue propuesta por el Gobierno y que era algo que no utilizan ni los ministro ni el presidente de la República en sus actos con público.

Dirigentes de Chile Vamos, oficialismo y otros postulantes se manifestaron atónitos frente a este hecho. Jeannette Jara se limitó a señalar que «siempre estoy entre la gente y no le temo».

La diputada de RN Ximena Ossandón, por su parte, se cuestionó «¿cómo pretende gobernar Chile si le tiene miedo a su propia gente?» En el oficialismo, la presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, manifestó que «es claro que él está tratando de hacer un punto político con esto».

Kast sufrió en la campaña presidencial de 2021 violencia por parte de estudiantes universitarios que lo agredieron con objetos, pero nunca un candidato a La Moneda ha sufrido ataques que pongan en riesgo su integridad física.