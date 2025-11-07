Suscribete a
El candidato derechista chileno Kast estrena un panel de cristal blindado en sus actos de campaña

La medida responde a razones estrictas de seguridad debido a que el candidato ha sostenido un permanente discurso de combate al crimen organizado

Los candidatos presidenciales de la oposición en Chile afrontan una reñida disputa por pasar a la segunda vuelta

José Antonio Kast ofrece un mitin rodeado por cristales blindados
José Antonio Kast ofrece un mitin rodeado por cristales blindados rrss
María J. Errázuriz

María J. Errázuriz

Corresponsal en Santiago de Chile

En un hecho inédito para la historia política del país, el candidato presidencial republicano José Antonio Kast ha estrenado el uso de un panel de vidrio blindado antibalas durante el desarrollo de sus actos.

La sorpresiva medida se utilizó por primera vez este ... viernes durante un encuentro que sostuvo Kast con sus simpantizantes en las calles de la ciudad costera de Viña del Mar en la zona central del país.

