La candidata oficialista a la presidencia en Chile se afianza en el primer puesto debido a la dispersión de la oposición

Jeannette Jara se distancia más de siete puntos de su competidor más cercano José Antonio Kast

Los candidatos presidenciales de la oposición en Chile afrontan una reñida disputa por pasar a la segunda vuelta

La candidata presidencial chilena Jeannette Jara, de la coalición Unidad por Chile, habló durante una conferencia de prensa donde abordó temas de seguridad en Santiago. Raul BRAVO / AFP
La candidata presidencial chilena Jeannette Jara, de la coalición Unidad por Chile, habló durante una conferencia de prensa donde abordó temas de seguridad en Santiago. Raul BRAVO / AFP
María J. Errázuriz

Corresponsal en Santiago de Chile

A casi una semana de las elecciones presidenciales en Chile, la candidata oficialista, la exministra Jeannette Jara, se consolida como la ganadora de la primera vuelta debido a la dispersión de votos que se registra entre los cuatro candidatos de la oposición.

Según las últimas ... encuestas conocidas el fin de semana, Jara se asoma a casi un 30% de los votos, mientras que los abanderados de la derecha radical y centroderecha se disputan pasar al balotaje sumando más de 60% de los sufragios.

