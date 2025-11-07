La candidata oficialista a la presidencia en Chile se afianza en el primer puesto debido a la dispersión de la oposición

A casi una semana de las elecciones presidenciales en Chile, la candidata oficialista, la exministra Jeannette Jara, se consolida como la ganadora de la primera vuelta debido a la dispersión de votos que se registra entre los cuatro candidatos de la oposición.

Según las últimas ... encuestas conocidas el fin de semana, Jara se asoma a casi un 30% de los votos, mientras que los abanderados de la derecha radical y centroderecha se disputan pasar al balotaje sumando más de 60% de los sufragios.

Es así como el republicano José Antonio Kast, el libertario Johannes Kaiser, la abandera de Chile Vamos Evelyn Matthei y el opositor Franco Parisi luchan por pasar a la segunda vuelta, donde las encuestas señalan se impondría un candidato opositor.

Si bien los sondeos de opinión han mostrado de manera inalterable que Jara lograría el primer lugar, lo que la deja en una optimista posición para la segunda vuelta a celebrarse el 14 de diciembre, varios analistas aún manifiestan sus dudas sobre cuál será el comportamiento de los casi 5 millones de chilenos que concurrirán por primera vez a las urnas y que podría generar una sorpresa.

Se renovará la mitad del Senado y la totalidad de la Cámara de Diputados

Las elecciones presidencial y parlamentaria a realizarse el domingo 16 de noviembre, comprenden el padrón electoral más grande en la historia del país, con casi 15 millones 800 personas, todos los cuales están obligados por ley a votar so pena de ser multados. En la oportunidad se renovará la mitad del Senado y la totalidad de la Cámara de Diputados.

Sorpresivamente, los últimos sondeos conocidos mostraron una férrea disputa entre Kast y Kaiser relegando a Matthei a un tercer lugar en el mundo opositor, todo debido a que el diputado libertario ha sostenido un duro discurso amparado en la batalla cultural que debe dar la derecha.

Según la normativa electoral 15 días antes de la elección, o sea, el 1 de noviembre, rige en Chile la veda o silencio electoral lo que impide la publicación de sondeos de opinión. Por eso las consultoras entregaron sus últimos estudios el último día de octubre.

Un 26% votará por Jara, seguida de Kast con un 21%

El sondeo de Panel Ciudadano-UDD recogió que un 26% votará por Jara, seguida de Kast con un 21%, Kaiser y Matthei disputándose la tercera posición con un 14% y Parisi con un 10%. Mucho más atrás se han ubicado los independientes de centroizquierda Harold Mayne Nicholls con un 3%, Marco Enríquez-Ominami con un 1% y Eduardo Artés con la misma cifra.

Criteria, en tanto, le entrega un 27% a Jara, un 23% a Kast, un 15% a Kaiser, un 14% a Matthei y un 9% a Parisi. En el escenario de la segunda vuelta, este sondeo señala que cualquier candidato opositor derrotaría a Jara, aunque Kaiser lo haría de forma más estrecha.

La encuesta de Cadem, amplío la brecha de Jara y Kast dejando a la primera con un 27% de los votos y al segundo con un 20%, mientras Kaiser se quedaría con un 14% y Matthei con el 13%. Parisi alcanzaría el 11%.

El estudio de Pulso Ciudadano revela que la candidata oficialista que representa desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista tendría un 29,3% de apoyo, seguido de Kast con un 19,9%, Parisi con un 16,4%, Kaiser con un 14,3% y Matthei con un 13,2%.

Otro sondeo de opinión elaborado por Black & White le entrega a Jara el 30% de las preferencias, seguida de Kast con un 23%, Kaiser un 20%, Matthei un 17% y Parisi solo un 7%. Esta también indica que Kast le ganaría a Jara con un 55% de los votos en segunda vuelta, mientras que Matthei con un 53%.

Diversos analistas señalan que, si bien Jara se impondrá en el primer lugar el 16 de noviembre con una base de apoyo similar a la que tiene actualmente el presidente Gabriel Boric y que se ha mantenido estable en el 30%, deberá esforzarse mucho para poder alcanzar el 50% + 1 necesario para ganar la presidencia.

Quien se ha visto más perjudicado ha sido José Antonio Kast, quien desde hace más de un mes registra una baja sostenida en todos los sondeos debido a la arremetida de Kaiser. El republicano llevaba semanas empatado en el primer lugar con Jara, pero ahora, la sigue por más de 7 puntos de distancia.