Ajuste de cuentas

Putin gana, sin ceder

El presidente ruso consigue escapar de su condición de paria internacional y Trump, con su estilo directo y su desprecio por la diplomacia tradicional, le facilita que vuelva ser interlocutor legítimo

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump EFE
John Müller

John Müller

La cumbre entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska no concluyó con un alto el fuego en Ucrania, ni con un acuerdo sobre la mesa. Como resumió John Bolton, exasesor de seguridad nacional del propio Trump en su primer mandato, el balance ... es claro: «Trump no perdió, pero Putin claramente ganó». El presidente ruso no obtuvo cesiones concretas -todavía-, pero sí logró algo quizá más importante para Moscú en el corto plazo: una nueva legitimidad internacional.

