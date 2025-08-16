Suscribete a
Putin se rehabilita gracias a Trump y explota su imagen de líder fuerte

El presidente ruso logró una invitación a EE.UU. sin haberse comprometido a nada

El líder de Rusia, Vladímir Putin, durante su encuentro con Putin en Alaska
El líder de Rusia, Vladímir Putin, durante su encuentro con Putin en Alaska Reuters
David Alandete

Corresponsal en Washington

Vladímir Putin llegó a Alaska, a la fugaz cumbre con Donald Trump, habiendo ganado ya la batalla y la guerra: las de su rehabilitación internacional. El presidente ruso pisaba territorio estadounidense, invitado por la Casa Blanca, en un estado que durante la Guerra Fría ... fue un puesto avanzado frente a la URSS.

