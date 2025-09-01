Suscribete a
Xi Jinping reafirma su peculiar orden mundial contra «el acoso y coerción» de Estados Unidos

El líder chino preside la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjín junto al ruso Vladímir Putin y el indio Narendra Modi

El mandatario chino, Xi Jinping, durante la cumbre de Shanghái, ha expuesto: «Debemos mantenernos firmes en la equidad y la justicia oponiéndonos a la confrontación entre bloques»
Jaime Santirso

Enviado especial a Tianjín (China)

El nuevo orden mundial que China propone tiene hoy capital en Tianjín. La ciudad portuaria, a unos cien kilómetros de Pekín, ha acogido esta mañana el Consejo de Jefes de Estado, el evento principal de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). ... Este ha estado presidido por Xi Jinping, quien una vez más ha dado muestra de sus aspiraciones geopolíticas como líder de la potencia emergente ante un panorama convulso.

