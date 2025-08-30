China niega el ciberespionaje y acusa a España de «difamaciones»

«Difamaciones», «desinformación», «farsa». China no ha escatimado calificativos a la hora de valorar el informe elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia español (CNI) junto a una veintena de organismos extranjeros, entre ellos la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, que alerta de una ... campaña de ciberespionaje chino a nivel global. Este documento, difundido el miércoles a modo de Advertencia de Ciberseguridad (CSA, por sus siglas en inglés), advierte de intrusiones perpetradas por el régimen chino desde al menos 2021, con el propósito de acceder a datos sensibles e infraestructuras críticas de todo el mundo relacionadas con transporte, defensa, telecomunicaciones y otros servicios esenciales.

El informe identifica tres entidades en concreto: Beijing Huanyu Tianqiong Information Technology, Sichuan Juxinhe Network Technology, Sichuan Zhixin Ruijie Network Technology, las cuales habrían servido de tapadera para las acciones de los servicios de inteligencia chino.

«China siempre se opone y combate las actividades de piratería informática de conformidad con la ley y rechaza firmemente difundir desinformación con fines políticos», aseguró a pregunta de ABC el portavoz del ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, durante la rueda de prensa diaria de la institución. «China deplora enérgicamente y se opone firmemente a los actos de Estados Unidos, junto con ciertos países, que difaman y vilipendian a China bajo el pretexto de la ciberseguridad».

El representante gubernamental ha pasado de inmediato al contrataque. «Como es bien sabido, el programa PRISM revelado por Edward Snowden demostró que Estados Unidos es el mayor imperio del mundo de la piratería informática y de la interceptación de comunicaciones. Incluso países a los que Estados Unidos llama sus aliados, y que en esta ocasión han participado en la farsa, fueron en su día víctimas de su espionaje e interceptación».

Dicho informe tiene a España como emisor y receptor, avisador y avisado, pues sus hallazgos coinciden con la polémica por la elección de la empresa china Huawei para custodiar datos sensibles procedentes de escuchas judiciales, decisión elevada a crisis diplomática.

Tal y como reveló ABC, la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, ha abierto una investigación formal sobre estos contratos adjudicados por el Ministerio del Interior y por valor de 12,3 millones de euros. El proceso, iniciado por las advertencias de las comisiones de Inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes, a cargo de los republicanos Tom Cotton y Rick Crawford respectivamente, pretende establecer si la infraestructura de Huawei, sancionada por EE.UU., compromete la seguridad de la OTAN y la fiabilidad de los intercambios con España en materia de inteligencia.

A diferencia de otros países europeos, España no cuenta con una lista oficial para excluir a proveedores tecnológicos «de riesgo», tal y como recomienda la Comisión Europea, entre los que se cuenta la propia Huawei y otras firmas chinas como ZTE.

Defensa de las empresas

China, sin embargo, salió ayer en defensa de su gran tecnológica. «Quiero señalar que las empresas chinas no solo proporcionan productos y servicios de alta calidad a personas de todo el mundo, sino que también hacen contribuciones positivas al desarrollo económico y social, así como al empleo, lo cual es bien recibido por todos los países», apuntó Guo.

Esta controversia tiene por contexto la mejora de relaciones entre España y China impulsada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha realizado tres visitas oficiales a Pekín en apenas dos años, una frecuencia sin precedentes. A eso se añade, además, la problemática intermediación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuya actividad inquieta en círculos institucionales españoles y extranjeros. En ese sentido, el representante de Exteriores ha cerrado su respuesta con una advertencia propia: «Politizar las cuestiones económicas y comerciales solo dañará los intercambios y la cooperación tecnológica».