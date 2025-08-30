Suscribete a
China niega el ciberespionaje y acusa a España de «difamaciones»

Advierte que «politizar las cuestiones económicas dañará los intercambios»

Las agencias de inteligencia de EE.UU., junto con el CNI y otros aliados, alertan a España y otros socios del riesgo de espionaje de China

El Gobierno publicará un nuevo contrato de redes para Defensa tras cancelar uno que iba a usar equipos de Huawei

Pedro Sánchez con Xi Jinping el pasado abril durante su visita a Pekín
Pedro Sánchez con Xi Jinping el pasado abril durante su visita a Pekín EFE
Jaime Santirso

«Difamaciones», «desinformación», «farsa». China no ha escatimado calificativos a la hora de valorar el informe elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia español (CNI) junto a una veintena de organismos extranjeros, entre ellos la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, que alerta de una ... campaña de ciberespionaje chino a nivel global. Este documento, difundido el miércoles a modo de Advertencia de Ciberseguridad (CSA, por sus siglas en inglés), advierte de intrusiones perpetradas por el régimen chino desde al menos 2021, con el propósito de acceder a datos sensibles e infraestructuras críticas de todo el mundo relacionadas con transporte, defensa, telecomunicaciones y otros servicios esenciales.

