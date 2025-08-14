Suscribete a
ABC Premium

Más de 100 ONG denuncian un bloqueo de ayuda humanitaria en una Gaza sin comida ni hospitales

Israel impone nuevas normas que paralizan el acceso de suministros, mientras hospitales colapsan y miles de palestinos enfrentan hambre y violencia en los centros de distribución

El jefe del Ejército de Israel aprueba el plan de ocupar Gaza pese a sus propias discrepancias

Niños sufren en el reparto de comida en la franja de Gaza
Niños sufren en el reparto de comida en la franja de Gaza REUTERS

Jaime Michavila

Madrid

Numerosas organizaciones benéficas denuncian que desde el pasado 2 de marzo Gaza vive bajo un asedio total. Afirman que se ha paralizado por completo la entrada de ayuda humanitaria. Sin embargo, las autoridades israelíes, defienden que no existen restricciones, aunque la realidad sobre el terreno ... es otra: ninguna de las principales ONG internacionales ha logrado entregar ni un solo camión de suministros vitales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app