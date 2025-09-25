Israel no ve «problemas» en el despliegue militar de apoyo a la flotilla porque no cree que intervengan

El Gobierno de Israel ha afirmado que el envío de barcos militares por parte de España e Italia para escoltar a los barcos de la Global Sumud Flotilla no supone en principio «ningún problema», ya que supuestamente se limitarían a intervenir en caso de que fuese necesaria una «misión de rescate».

«Estamos bastante seguros de que no será necesario, por lo que no vemos ningún problema en que esos barcos estén cerca», a una «cierta distancia», ha esgrimido ante los medios un portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Eden Bar Tal, quien ha derivado cualquier duda sobre este despliegue directamente a las autoridades italianas y españolas.

El portavoz, que ha evitado referirse a una hipotética confrontación o a cómo podrían actuar buques oficiales en caso de una acción israelí sobre la flotilla, sí ha insistido en que Israel se reserva el derecho a «impedir que los barcos entren en una zona de combate peligrosa» y rompan el bloqueo impuesto por tierra y mar a la Franja de Gaza.

Lo harán, según sus propias palabras, «haciendo todo lo posible para proteger la seguridad de los pasajeros», si bien desde el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu sostienen que al menos siete de los responsables de la Global Sumud Flotilla tienen algún tipo de relación con «organización terroristas».

La flotilla ha denunciado en estos últimos días haber sufrido varios ataques y ha señalado directamente a Israel, algo sobre lo que el portavoz tampoco ha querido entrar al tratarse de «acusaciones no verificadas».

Asimismo, ha señalado que el objetivo de la flotilla «organizada por Hamás» no es llevar ayuda humanitaria, sino «provocar», y ha lamentado que hayan rechazado sendas propuestas para descargar la mercancía en el puerto israelí de Ascalón o en otro país cercano. Estima que la ayuda equivale a una décima parte de la que entra cada día por tierra en la Franja.