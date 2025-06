¿Que esconden Fordo, Natanz e Isfahán? las tres joyas de la corona del programa nuclear de Irán atacado por EE.UU.

El núcleo del programa atómico iraní ha quedado expuesto tras una ofensiva sin precedentes. Estados Unidos ha lanzado la operación 'Martillo de Medianoche' con el objetivo de atacar tres de las instalaciones nucleares más estratégicas de Teherán: Isfahán, Natanz y Fordo. En el marco de esta operación, Washington ha desplegado por primera vez en combate real las bombas anti-búnker GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP). Una acción que representa una clara advertencia al país iraní, al que Donald Trump ha calificado como “el matón de Oriente Próximo”. La gran incógnita que permanece sobre la mesa es si estos tres objetivos han sufrido realmente los daños que se afirman. Mientras tanto, Trump advierte que en esta guerra “solo habrá paz o tragedia para Irán” si el régimen insiste en seguir desarrollando este tipo de instalaciones.

«Dos cosas son seguras: primero, el conocimiento no se puede bombardear y segundo, esta vez, el que apuesta pierde» Mehdi Mohamadi Asesor principal de del presidente del Parlamento de Irán

La pieza más codiciada: la instalación de Fordo

De ese triunvirato, la joya de la corona que está en la diana de Estados Unidos y de Israel es la de Fordo. En su origen era una instalación usada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Pero en 2009, Irán reconoció ante la Organización de Energía Atómica (OIEA) que la habían transformado en una instalación nuclear, pero solo después de que la de inteligencia occidentales alertaran de este cambio.

Está a unos 100 kilómetros al sur de Teherán, y se sitúa en una zona montañosa, cerca de la ciudad de Qom. Es el objetivo mejor protegido de todos los que tiene el país persa y está preparada para recibir ataques aéreos. Sus dos túneles principales albergan centrifugadoras para enriquecer uranio. «Está protegida por un perímetro cercado con acceso a través de un solo punto de control. Y en la superficie, hay un gran edificio de apoyo y una carretera hacia una zona de infraestructura auxiliar», según detalla la BBC.

El número de centrifugadoras en la planta de Fordo es inferior al de su homóloga en Natanz, pero trabajan con uranio de mayor pureza, lo que las convierte en un objetivo especialmente sensible. Además, su capacidad para producir uranio enriquecido al 60 % es superior. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Fordo ha logrado enriquecer uranio hasta un 83,7 %, un nivel muy cercano al 90 % necesario para fabricar armas nucleares.

Un informe del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional (ISIS) estima que Fordo es capaz de generar hasta 33,5 kilogramos de uranio enriquecido por mes, una cifra preocupante desde la perspectiva de la no proliferación.

La inteligencia occidental detalló que la instalación está excavada a una profundidad de 60 a 90 metros y su destrucción requiere municiones especiales, que solo Estados Unidos posee. Se supone que las conocidas como bomba revienta-búnkeres (MOP) montadas en bombarderos B-2 Spirit pueden alcanzar los 60 metros de profundidad. No obstante, su eficacia depende fundamentalmente en gran medida del tipo de terreno y del nivel de refuerzo estructural del búnker. Y si las instalaciones nucleares están a más profundidad, este armamento puede resultar insuficiente para destruirla por completo.

Después Antes Tierras iraníes antes y después de los ataques de Estados Unidos maxar

Aún no está claro el alcance real de los daños sufridos en estas instalaciones. La única evidencia son imágenes satelitales de Planet Labs que muestran la destrucción de las entradas de un túnel y una decoloración del suelo. En contraste, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance afirmó inicialmente que EE. UU. había logrado frenar el programa de armas nucleares iraní, pero sus declaraciones se han ido matizando con el paso de las horas.

La instalación de Natanz, el complejo de enriquecimiento más grande y el eslabón de Isfahán

Natanz, el centro de enriquecimiento más grande de Irán, se encuentra a unos 220 km al sureste de Teherán. Cuenta con sofisticadas centrifugadoras que trabajan para enriquecer uranio con mayor rapidez. Parte de sus instalaciones están sobre la superficie, lo que las hace más expuestas que las de Fordow. Según el 'Times of Israel', el uranio allí había alcanzado un grado de pureza del 60 %, «un nivel ligeramente inferior al grado militar», justo antes de un ataque israelí que dañó su sección superficial.

Otra parte de la instalación es subterránea y está en la meseta central de Irán. para defenderse de posibles ataques aéreos. Además, fuentes israelíes informan que Irán está construyendo nuevas instalaciones en la Montaña del Pico (Kūh-e Kolang Gazlā), justo fuera del perímetro sur de Natanz.

Instalación nuclear de Natanz maxar

Bernardo Navazo, analista de Relaciones Internacionales y ex consultor de Seguridad y Defensa de la Fundación Alternativas, aclara a ABC que en 2010, la planta nuclear de Natanz, en Irán, ya fue atacada gravemente por un virus informático, de nombre Stuxnet, que tomó el control de mil máquinas que participaban en la producción de materiales nucleares y les dio instrucciones de autodestruirse.

Foto del interior de la planta de Natanz reuters

Y en ataques recientes de Israel, las 15.000 centrifugadoras de Natanz fueron gravemente dañadas por un corte de energía debido a un bombardeo israelí. La OIEA, después de este suceso, declaró que había «contaminación radiológica química» dentro de la propia planta, posiblemente por la dispersión de isótopos de uranio que podían suponer un riesgo en caso de inhalación o contacto con el agua, aunque podía controlarse con los materiales de protección adecuados

En cuanto al centro de tecnología nuclear de Isfahán, a unos 350 kilómetros al sureste de Teherán, emplea tres reactores de investigación y laboratorios chinos asociados con el programa atómico del país. Transforma el uranio natural en gas hexafluoruro de uranio (UF6) que es esencial para alimentar las centrifugadoras de Fordo y de Natanz

La advertencia de Irán

Por su parte, el régimen iraní ha quitado hierro al ataque estadounidense, diciendo que lo esperaban desde hace tiempo. El asesor principal de del presidente del Parlamento de Irán, Mehdi Mohamadi, ha dicho que «Desde la perspectiva de Irán, no ha ocurrido nada particularmente sorprendente. El sitio fue evacuado hace tiempo y no ha sufrido daños irreversibles en el ataque. Dos cosas son seguras: primero, el conocimiento no se puede bombardear y segundo, esta vez, el que apuesta pierde».