El lugar donde se oculta el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, y el impacto inesperado que tendría su eliminación

Alí Jamenei, líder supremo de Irán, se encuentra en el centro de una tormenta geopolítica, mientras el régimen que dirige enfrenta una creciente presión internacional. Según una fuente diplomática en Oriente Medio citada por el medio en lengua persa 'Iran International', con sede en Londres, Israel optó por no asesinar a Jamenei en la primera noche de su ofensiva, cuando aún no estaba protegido, con la intención de darle una última oportunidad de abandonar su programa de enriquecimiento de uranio.

Pero el reloj sigue corriendo. La estrategia iraní que el 'Financial Times' resume como «no hay guerra, no hay paz, sino mostrar beligerancia« parece cada vez menos efectivo. Y esta misma semana, Donald Trump aseguró que no eliminará a Jamenei «por ahora», mientras continúan las muertes de altos cargos iraníes en operaciones de precisión israelíes. Pero su paradero ha sido dado a conocer por los medios iraníes.

¿Dónde está escondido Jamenei?

Según Iran International, el líder iraní, de 86 años, fue trasladado a un búnker subterráneo en el barrio de Lavizan, al noreste de Teherán, pocas horas después de que comenzaran los bombardeos israelíes el pasado viernes. La información, obtenida de dos fuentes dentro del país, indica que Jamenei permanece bajo tierra resistiendo los embates del conflicto.

«Con la amenaza israelí actual y las advertencias del ministro de Defensa de Israel de que 'Teherán arderá' si se ataca su territorio, parece improbable que Jamenei se arriesgue a salir», explicó a la BBC Shashank Joshi, editor de defensa de 'The Economist'.

Los movimientos del líder supremo, que no ha salido de Irán desde que asumió el cargo e hizo su última visita al extranjero a Corea del Norte en 1989 cuando todavía era presidente, están sujetos a la más estricta seguridad y secreto. Y ya durante las operaciones anteriores de Israel, 'True Promise 1' y 'True Promise 2', la familia del Líder Supremo también fue llevada a un búnker. Actualmente, Jamenei se encuentra resguardado en un búnker subterráneo junto a su familia, entre ellos su segundo hijo, Mojtaba Jamenei. Su nombre ha salido más de una vez desde que el estado de salud de su padre fuera objeto de constantes especulaciones.

¿Qué implicaría la muerte de Jamenei?

La eliminación de Jamenei no resolvería los problemas, advierte a ABC Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Comillas ICADE. «Más bien reforzaría el régimen porque encontraría un enemigo exterior al que proyectar el descontento ciudadano. Haría que la población -que está sometida a los bombardeos y traslados- estuviera más convencida de que Israel y Estados Unidos son el enemigo». Y añade que Jamenei es una figura semidivina , es el guía respecto de Dios, por tanto tiene un elemento de legitimidad que va más allá de lo político.

En caso de que muriese, Priego, al igual que otros expertos, sostiene que el hombre que tiene más papeletas para sucederle es Mojtaba, quien ha ido acumulando poder religioso y político, desde 2009. Y si bien los ataques israelíes, hasta ahora, han intentado socavar el programa militar y nuclear de Irán, mientras llaman a la movilización de la población dentro del país, lo cierto es que «sacar de escena a Jamenei podría causar agitación y un caos total», indica Joshi a los medios británicos. El resultado: una probable escalada regional.

Óscar Vara, doctor en Fundamentos del Análisis Económico y profesor en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid, considera en sus análisis, que Israel tiene difícil derrocar al régimen a menos que consiga dañar enormemente a la cúpula de mando de los iraníes produciendo un vacío de poder que genere la necesidad de otra opción.

«Esa otra cosa podría ser un gobierno militar, un gobierno nacionalista o un gobierno pro democrático y pro occidental. Los escenarios más probables para Vara, son un alto el fuego parcial o un conflicto crónico, donde el riesgo de una nuclearización clandestina persistiría.

Mientras tanto, Estados Unidos mueve ficha. Esta semana, Donald Trump hizo un misterioso viaje en el avión E-4B, apodado 'el avión del juicio final', una 'sala de guerra voladora' diseñada para escenarios de crisis que adelanta un panorama poco optimista. Pero los analistas resaltan otros casos en los que la intervención estadounidense impulsiva y sin un plan a largo plazo tuvo un mal resultado, es el caso de Irak, Libia o Afganistán.

La oposición interna y el «efecto boomerang»

Ahora, pese a que Jamenei está bajo asedio, Priego recuerda que el régimen iraní ha estado a punto de caer en varias ocasiones. La primera fue en 2009, durante la llamada Revolución Verde liderada por Mir-Hossein Mousavi, y la más reciente tras la muerte de Mahsa Amini, golpeada por la Policía de la Moral por no llevar el velo correctamente. Esa revuelta, protagonizada principalmente por mujeres jóvenes, sacudió los cimientos del régimen.

«Esa opción sigue siendo viable, pero solo si se financian los grupos de oposición y se facilita el acceso a información desde el exterior», señala Priego. «Lanzar misiles y drones puede ser contraproducente. Si Israel destruye instalaciones militares o civiles, lo más probable es que el régimen iraní salga fortalecido, al alimentar la narrativa del ayatolá de que están rodeados por enemigos. Eso puede sonar más creíble que nunca dentro del país», concluye.