Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Zelenski ordena investigar por vía penal el accidente que le costó la vida a la cúpula de Interior y a otras 11 personas

Se cumplen 330 días desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Esta ha tomado un nuevo rumbo cuando se va a cumplir un año de la guerra. Mientras crecen los llamamientos de Kiev y países occidentes se suman al envío de armas pesadas, el nuevo jefe militar del Kremlin se estrenó el fin de semana con ataques masivos de misiles en el país invadido, que dejaron 45 muertos en un edificio residencial. Mientras Zelenski ha ordenado investigar el siniestro de aviación en el que murió la cúpula de Interior y otras 11 personas, ha afirmado que recuperará Crimea y el resto de territorios ocupados.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado este miércoles la muerte del ministro del Interior, Denis Monastirski, tras estrellarse un helicóptero en los alrededores de la capital, Kiev, y ha reclamado "esclarecer las circunstancias de lo ocurrido". "Hoy ha tenido lugar una terrible tragedia en Brovary ", ha señalado el mandatario, que ha cifrado en 15 el número de muertos, entre ellos tres niños. "El dolor es inenarrable. El helicóptero ha caído en terrenos de una guardería", ha manifestado, antes de incidir en que "el número exacto de víctimas de la tragedia está siendo esclarecido". Así, ha apuntado que entre los fallecidos están Monastirski, el viceministro del Interior, Yevhen Tenin; el secretario de Estado para Interior, Yuri Lubkovich; sus asistentes y los tripulantes del aparato. "He ordenado al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), en cooperación con la Policía Nacional y otros organismos autorizados, que determinen las circunstancias de lo sucedido", ha subrayado.

El subjefe de la oficina presidencial de Ucrania, Kyrylo Tymoshenko, dijo que el ministro se dirigía a un "punto caliente" de guerra cuando su helicóptero se estrelló. No hay indicios de que el accidente fuera otra cosa que un accidente, aunque los testigos dijeron que la guerra de Rusia fue la culpable del desastre. "Había mucha niebla y no había electricidad, y cuando no hay electricidad no hay luces en los edificios", dijo a la BBC el residente local Volodymyr. El ministro del Interior de 42 años fue un miembro destacado del gabinete del presidente Volodymy Zelensky. Desempeñó un papel clave en la actualización del público sobre las bajas causadas por los ataques con misiles rusos desde que Ucrania fue invadida en febrero de 2022.

"Nos unimos a Ucrania en el dolor por el trágico accidente en Brovary. El ministro Denis Monastirski era un gran amigo de la UE", ha señalado el ex primer ministro belga en un apunte en redes sociales, en el que ha mandado un mensaje de condolencia a las familias de las víctimas y en especial al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y al primer ministro, Denis Shmyhal, aparte de al pueblo ucraniano. Informa Ep

Los aliados occidentales se reunirán el viernes en una base aérea estadounidense en Alemania para prometer más armas para Ucrania. La atención se centra en particular en Alemania, que tiene derecho de veto sobre cualquier decisión de enviar sus tanques Leopard, utilizados por los ejércitos de toda Europa y ampliamente considerados como los más adecuados para Ucrania.

El jefe de la diplomacia había señalado este martes durante su intervención en el Foro de Davos que el posible envío de 'Leopard' por parte de España "no está sobre la mesa" aunque no cerró del todo la puerta a que pudiera hacerse en un futuro.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha remitido a la reunión que mantendrán este viernes los ministros de Defensa aliados y a la que no irá Margarita Robles la decisión sobre el envío de carros de combate 'Leopard' a Ucrania.

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este miércoles que no tiene «ninguna duda» sobre la victoria de su país en la ofensiva de Ucrania, casi un año después de iniciarse y pese a los reveses militares sufridos por Moscú . La victoria «está garantizada, no tengo ninguna duda», declaró Putin en una visita a una fábrica de armamento en San Petersburgo. Según él, lo que ayudará a Rusia es «la unidad del pueblo ruso, el coraje y el heroísmo de nuestros soldados (...) y evidentemente la labor de nuestro sector militar e industrial».

Olaf Scholz, que habló justo antes que el presidente ucraniano en Davos, no hizo ningún anuncio en su discurso, dos días antes de una reunión crucial de los países occidentales sobre la ayuda a Ucrania, celebrada el viernes en la base militar estadounidense de Ramstein (Alemania).

Dispuesto a que su voz se escuche por todo el mundo para que su causa no caiga en el olvido, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, intervino el miércoles en el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos y reclamó «celeridad» en la toma de decisiones para enviar ayudas a su país, según informaba AFP.

"No creo que estemos ahí ", dijo el número tres del Pentágono, Colin Kahl, cuando se le preguntó durante una rueda de prensa sobre la posibilidad de enviar tanques Abrams a Kiev tras el anuncio del fin de semana pasado desde el Reino Unido, que fue el primer país en prometer. tanques pesados, Challenger 2s.

Estados Unidos no está listo para proporcionar a Ucrania sus tanques pesados ​​más avanzados, el Abrams, dijo el miércoles un alto funcionario del Pentágono, citando problemas de mantenimiento y entrenamiento.

Kiev ha pedido este jueves a los aliados occidentales que decidan deprisa si enviar más tanques y sistemas de defensa aérea a Ucrania para que el país pueda hacer frente a la invasión rusa. “No tenemos más tiempo, el mundo ya no tiene tiempo”, ha asegurado Andri Yermak, jefe del gabinete presidencial ucranio, en un mensaje en su canal de Telegram.

Suecia ha decidido entregar cañones autopropulsados ​​de largo alcance del modelo Archer al ejército ucraniano, anunció el jueves el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en una conferencia de prensa. El cañón Archer es un obús móvil y moderno que Kyiv ha estado pidiendo durante meses. El país nórdico, que rompió con el conflicto en Ucrania con su doctrina de no entregar armamento a un país en guerra, también enviará 50 vehículos blindados de combate de infantería CV-90, así como misiles portátiles antitanque NLAW. Informa Reuters

Esta mañana han sonado las alertas antiaéras en todas las regiones ucranianas. No hay noticias de bombardeos por el momento.

El ministro de Exteriores, Dimitro Kuleba, y el de Defensa, Oleski Reznikov, han aplaudido en un comunicado conjunto la decisión de Reino Unido de "transferir su primer escuadrón de tanques 'Challenger 2' a Ucrania". Sin embargo, han lamentado que "no son suficientes para lograr los objetivos a nivel operacional" de las fuerzas ucranianas.

Las autoridades de Ucrania han pedido este jueves a España y otros países de la comunidad internacional enviar cuanto antes tanques 'Leopard' al país para hacer frente a las fuerzas rusas no solo para salvaguardar el futuro y bienestar de los ucranianos sino también "por el bien de sus propios ciudadanos".

El Kremlin dijo el jueves que los ataques ucranianos en Crimea, anexionada por Rusia, serían "extremadamente peligrosos", después de que el New York Times informara que los funcionarios estadounidenses estaban interesados en ayudar a Kiev a atacar la península.

El ex primer ministro británico Boris Johnson opinó el jueves que el presidente ruso, Vladímir Putin, «no usará armas nucleares» porque esto provocaría una «parálisis» económica y llamó a los países occidentales a proporcionar más armas a las tropas ucranianas. Johnson, que participa en el Foro económico de Davos (Suiza), dijo que Putin busca presentar la guerra en Ucrania como un «enfrentamiento nuclear entre la OTAN y Rusia».

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha vuelto a poner este foco este jueves en los Gobiernos que debaten estos días el posible refuerzo de la ayuda militar , entre ellos Alemania, para advertir de que no ve necesaria tanta duda. «Hay veces en que no deberíamos dudar y decir: 'Daré tanques si alguien más comparte sus tanques'. No creo que sea la estrategia correcta», ha dicho Zelenski durante una charla en el Foro Económico Mundial que se celebra estos días en Davos (Suiza).