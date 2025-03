Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Ucrania alerta de una posible escalada de los ataques rusos tras el fin del verano

El ataque nocturno con misiles que ha dejado al menos 8 muertos en la ciudad ucraniana de Pokrovsk, en Donetsk, ha dañado el hotel Druzhba y la pizzería Corleone, ambos establecimientos son frecuentados por los corresponsales de la prensa internacional que cubren la guerra. Según informa The Guardian, por allí suelen pasar periodistas de BBC, Financial Times, Globe, Mail y Channel 4.

Un tribunal de Moscú ha condenado a ocho años de prisión al escritor Dimitri Glujovski por difundir supuestamente información falsa relativa al papel de las Fuerzas Armadas rusas en la ofensiva militar sobre Ucrania, si bien la condena ha sido dictada 'in absentia' ya que el autor, reconocido por sus novelas de ciencia ficción, no se encuentra en territorio ruso.

18:34

Zelenski asegura que no entiende a Lula y le reprocha no estar trayendo la paz con sus declaraciones

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha asegurado que no comprende la postura de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y le ha reprochado no estar trayendo la paz con sus últimas declaraciones, después que la semana pasada afirmara que Moscú y Kiev no tienen interés en sentarse a negociar. «El presidente Lula tiene experiencia, pero no le entiendo muy bien (...) Las declaraciones de Lula no traen paz alguna», ha dicho Zelenski desde Kiev durante una entrevista colectiva con varios medios latinoamericanos.