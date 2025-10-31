Suscribete a
ABC Premium

El Gobierno de Reino Unido «respalda plenamente» la retirada del título al príncipe Andrés

El propio Andrés dio un paso atrás en la Casa Real en 2019 y hace apenas dos semanas renunció a sus títulos, entre ellos el de duque de York, alegando que «las continuas acusaciones» en su contra «distraen» del trabajo del Rey y de la Familia Real británica

Carlos III despoja a su hermano Andrés de todos los títulos, incluido el de príncipe, y le expulsa de la mansión de Royal Lodge

El primer ministro británico Starmer recibe en Londres a la líder del partido vietnamita Lam.
El primer ministro británico Starmer recibe en Londres a la líder del partido vietnamita Lam. efe

EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, «respalda plenamente» que la Casa Real decidiese despojar del título al príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, por las constantes acusaciones y sospechas sobre sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

«Apoyamos plenamente ... la decisión tomada ayer por Palacio», ha confirmado este viernes un portavoz de Downing Street que ha reiterado el apoyo del Gobierno a todas las víctimas que padecieron los «despreciables crímenes» de Epstein, entre ellos Virginia Giuffre, que habría sufrido abusos por parte de Andrés, informa la BBC.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app