Carlos III inicia los trámites para despojar a su hermano Andrés de sus títulos y de su residencia

El Rey Carlos III de Inglaterra ha decidido despojar a su hermano menor, el Príncipe Andrés, de sus títulos y honores y obligarlo a abandonar su residencia, según ha informado este jueves el Palacio de Buckingham, debido a sus vínculos con el fallecido ... delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La declaración indica que se ha notificado formalmente a Andrew que debe renunciar al contrato de alquiler de su mansión, llamada Royal Lodge, y que se trasladará a otro alojamiento privado.

El Príncipe Andrés ya anunció hace dos semanas que dejaría de utilizar todos sus títulos, incluido el de duque de York, después de mantener, según sus propias palabras, una «conversación con el Rey». El comunicado emitido en su momento marcó un punto de inflexión en la historia reciente de la monarquía británica: por primera vez en tiempos modernos, un hijo de un soberano renunciaba públicamente a sus dignidades no por razones de enfermedad, edad o voluntad de retirarse, sino por el desgaste reputacional acumulado, sobre todo en torno a sus vínculos con un delincuente sexual condenado.

[HABRÁ AMPLIACIÓN]