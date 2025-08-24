Francia convoca al embajador de Estados Unidos por comentarios «inaceptables» sobre la respuesta gala al antisemitismo

El Gobierno francés ha convocado este lunes al Ministerio de Asuntos Exteriores al embajador estadounidense en París, Charles Kushner, tras una misiva de este en la que denuncia un aumento de los actos antisemitas en territorio galo y la falta de una respuesta apropiada por parte de las autoridades.

«Francia ha tomado nota de las denuncias del embajador de Estados Unidos, Charles Kushner, quien, en una carta dirigida al presidente de la República, expresó su preocupación por el aumento de los actos antisemitas en Francia y señaló la supuesta falta de medidas suficientes por parte de las autoridades galas para combatirlos», ha indicado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

Noticia Relacionada Expulsan a menores judíos de un vuelo en Valencia por su «actitud conflictiva» e Israel lo tilda de «antisemita» Toni Jiménez La Guardia Civil tuvo que reducir a la responsable del grupo de adolescentes que regresaban a París tras un campamento de verano

El Gobierno galo «rechaza firmemente estas últimas denuncias», aunque reconoce que el incremento de los actos antisemitas en Francia desde el 7 de octubre de 2023 es «una realidad, la cual deploramos».

París considera que la denuncia del embajador es «inaceptable» porque «las autoridades francesas están plenamente comprometidas, ya que estos actos son intolerables».

«Viola el derecho internacional, en particular el deber de no interferir en los asuntos internos de los Estados, tal como se estipula en la Convención de Viena de 1961 que rige las relaciones diplomáticas», considera Exteriores sobre la actitud de Kushner.

Y añade: «Tampoco están a la altura de la calidad de la relación transatlántica entre Francia y Estados Unidos ni de la confianza que debería surgir entre los aliados».