Un parque de ocio de los Pirineos niega el acceso a 150 turistas israelíes

Un lago en las inmediaciones del parque del ocio donde han ocurrido los hechos

Después de la vandalización de las oficinas parisinas de la aerolínea israelí El Al a principios de agosto y de la agresión en Italia a un turista hebreo procedente de Francia, otro presunto caso de antisemitismo ha golpeado Francia. El administrador de un parque de ocio en Porté-Puymorens, en la región sur de los Pirineos Orientales, ha negado la entrada a 150 visitantes originarios del Estados judío de entre 8 y 16 años.

El grupo de viajeros había «reservado con mucha antelación», pero el administrador se opuso a su acceso a las instalaciones «por convicciones personales», según la Fiscalía de Perpiñán. Sin antecedentes penales, el directivo ha sido detenido por «discriminación basada en la religión en el marco de la oferta o el suministro de bienes o servicios», ha subrayado el Ministerio Público, según recogen los medios franceses y la agencia de noticias AFP.

Tras la imposibilidad de acceder a la estructura -el parque de ocio Tyrovol, un circuito de tirolinas aéreas, según el diario 'L'independent'-, el grupo turistas israelíes se vio obligado a viajar a otro lugar de recreo en Francia. Fueron escoltados en tres autobuses por la gendarmería, responsable de su seguridad, «sin el menor incidente», según ha informado la Fiscalía.

El delito imputado al gerente del centro, un hombre de 52 años, «se castiga con una pena máxima de tres años de prisión», según ha recordado el Ministerio Público. La brigada de búsqueda municipal de Prades ha comenzado una «investigación flagrante».

Sobre lo ocurrido se ha pronunciado el Observatorio Judío Francés, que ha expresado su «gran indignación»: «Este acto de discriminación, dirigido exclusivamente contra menores de edad por su nacionalidad y origen, es extremadamente grave y atenta contra los principios fundamentales de la República».

«Hoy en día, la situación en Francia se está volviendo insoportable para los franceses de fe judía y más aún para los israelíes, incluso menores de edad, que se han convertido de facto en 'personas non gratas' en su propio país de acogida», continúa el comunicado.

A mediados de julio, un grupo de adolescentes franceses de confesión judía que regresaban de vacaciones en España fue expulsado de un avión en Valencia por su «actitud conflictiva» e Israel lo tildó de «antisemita». La aerolínea, sin embargo, reiteró que su decisión obedecía «únicamente a motivos de seguridad».