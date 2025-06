La Fiscalía venezolana solicita orden de aprehensión contra Juan Guaidó por caso de corrupción en España

El Ministerio Público venezolano ha iniciado una nueva investigación contra el opositor Juan Guaidó y ha solicitado una orden de aprehensión en su contra por su vinculación con la trama de corrupción que ha hecho tambalear al Gobierno de España. La acusación se basa ... en el supuesto pago a altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez para que lo reconocieran como presidente interino, tras su autoproclamación en enero de 2019. Según la Fiscalía, el expresidente de la Asamblea Nacional ofreció un pago de una comisión petrolera de 500.000 euros mensuales.

De acuerdo con el Fiscal General, Tarek William Saab, su oficina decidió iniciar «de inmediato» esta nueva investigación penal después de que se filtraran audios. «En este material (…) se afirma que este sujeto (Guaidó) ofreció de manera deliberada y dolosa» el supuesto pago.

Saab destacó en un comunicado de este viernes que «en este audio, en el que participan altos funcionarios del Gobierno español y un exasesor ministerial, se pone en evidencia la existencia de una trama criminal transnacional, articulada por Juan Guaidó y actores políticos extranjeros, que pretendía negociar ilegítimamente el patrimonio público nacional, específicamente los ingresos derivados de la industria petrolera venezolana, bajo control de empresas operadas por agentes designados ilegalmente durante su criminal gobierno ficticio«.

Los audios en cuestión involucran al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Estos muestran que un exasesor de José Luis Ábalos, exministro de Fomento (2018-2020) y de Transportes (2020-2021), intentó interceder para que el jefe del Ejecutivo español hablara en 2019 con el entonces presidente interino.

Estos intentos de conversación ocurrieron cuando España ya había dado su respaldo a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, y deslegitimaba al Gobierno de Nicolás Maduro, al que le exigió la celebración de elecciones presidenciales en el país caribeño.

Durante el período en que José Manuel Albares era secretario general de Asuntos Internacionales en la Presidencia del Gobierno español, Koldo García, asesor de José Luis Ábalos, afirmó haber facilitado reuniones entre el equipo de Juan Guaidó y los responsables de Exteriores. Según García, Guaidó expresó un profundo agradecimiento a Ábalos por su gestión en el reconocimiento gubernamental de su equipo, lo que les permitiría tomar control de una petrolera pública venezolana con sede en Estados Unidos.

Luego de la publicación de los audios, el exdiputado venezolano acusó al presidente del Gobierno español de «elegir acercarse» al mandatario Nicolás Maduro y «sabotear» al Grupo de Lima, creado en 2017 por 14 países para interceder por la aguda crisis de Venezuela. A través de un mensaje en su cuenta de X el viernes, Guaidó indicó que esto «explica por qué Sánchez no me recibió en 2020, por qué saboteó el Grupo de Lima y por qué eligió acercarse a Maduro. No les interesaba la democracia en Venezuela. Lo que buscaban era un 'pelotazo'. Y parece que con Delcy y la dictadura lo encontraron».

Guaidó, de 41 años, reside actualmente en Estados Unidos con su esposa y sus dos hijas. Llegó al país norteamericano en abril de 2023, después de denunciar haber sido expulsado de Colombia, a donde había viajado para participar en una cumbre internacional sobre Venezuela.

Con este nuevo caso, la Fiscalía reúne 29 expedientes que investigan a Guaidó por supuestos delitos de usurpación de funciones, legitimación de capitales, traición a la patria y asociación para delinquir. La institución emitirá una alerta roja internacional a través de la Interpol para que sea puesto a la orden de la justicia venezolana.