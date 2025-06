Rueda no se cree que Sánchez no supiera lo que Cerdán y Ábalos hacían a sus espaldas El BNG considera «insuficientes» las explicaciones del presidente español

La resaca del escándalo de corrupción que acorrala al Partido Socialista llegó este viernes también a Galicia. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no se cree las explicaciones del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, de que ignoraba los tejemanejes en los que se prodigaban sus hombres de confianza, supuestamente, a sus espaldas. Para el BNG, las explicaciones de Sánchez también son «insuficientes». Los socialistas gallegos, en cambio, creen que el líder del PSOE estuvo «contundente y ágil» cesando en pocas horas al número 3 socialista, Santos Cerdán.

«Con todo lo que se está conociendo y que el presidente del Gobierno no tuviera la más mínima noción, no sabía absolutamente nada, el primer decepcionado, durante siete años no se enteraba de nada...No se lo cree nadie», afirmó Rueda, este jueves, en unas declaraciones a los medios tras participar en un acto en Santiago.

El presidente gallego no tiene duda de que la única intención de Sánchez, cuando se presentó con cara desencajada ante la prensa tras salir a la luz las transcripciones de los audios de las conversaciones telefónicas entre Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, era representar un papel que nada tenía que ver con la realidad: «Lo que estaba diciendo no se lo cree nadie, empezando por él mismo», valoró el presidente gallego ante la prensa, según recogió Europa Press.

Sánchez llevaba más de 40 días sin responder a preguntas de los periodistas, pero además hacía años que no comparecía en la sede del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz. Y si el miércoles se decantó por ese escenario para convocar a la prensa, no fue por «nada casual ni inocente», interpreta el presidente de la Xunta, sino para «circunscribir» el supuesto caso de corrupción «al área del partido». Un intento de confeccionar un relato que, en todo caso, no será fácil, ya que, como también recordó Rueda, en esas conversaciones, los amigos que en 2017 recorrieron España con Sánchez en un Peugeot con el objetivo de reconquistar el liderazgo del PSOE hablan «de adjudicaciones de ministerios». «¡Con alguien hablarían sus dos lugartenientes!», apostilló el presidente gallego.

Pese a que Sánchez está cercado por la corrupción, Rueda entiende que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no intente, al menos por ahora, una moción de censura. Y es que cree que sus «socios» lo «ratificarían» y Sánchez lo presentaría «como un referéndum». Con los escasos apoyos con los que, a día de hoy, contarían los populares para desbancar al presidente del Gobierno de La Moncloa, lo que sucedería en ese hipotético escenario es que los «socios actuales lo ratificarían». «Comprendo las razones que explicaba Feijóo para no presentar esa moción», añadió el presidente gallego.

BNG

Uno de los socios de Sánchez, aunque ahora numéricamente irrelevante en el Congreso, es el BNG. Y, este viernes, los nacionalistas consideraron «insuficientes» las explicaciones ofrecidas por el líder socialista. Lo que reclama la formación que lidera Ana Pontón son explicaciones «completas» de Sánchez, «no solo como secretario general, sino también como presidente del Gobierno, porque esto afecta a la Administración del Estado, particularmente al Ministerio de Transportes».

«Como presidente debe rendir cuentas con total transparencia», defienden los nacionalistas. Exigen a Sánchez, por ejemplo, que encargue «de forma inmediata» una auditoría externa de todos los contratos del Ministerio de Transportes en la última década. También reclaman que haya transparencia «total» y una depuración de responsabilidades en todos los niveles políticos y administrativos. «El BNG defenderá siempre la limpieza institucional y el uso honesto de los recursos públicos, sin concesiones ni ambigüedades», aseveran.

PSdeG

De diferente forma se ven las cosas en la acera socialista. El portavoz de la ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, comparó la actitud de Sánchez con la de Rueda cuando salió a la luz que el ya exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, fue denunciado por una presunta agresión sexual. En palabras de Torrado, la respuesta «contundente y ágil» del secretario general del PSOE, contrasta con el «abrazo, aplausos y homenajes» del líder del PPdeG al exconselleiro.

Torrado dijo que el PSOE seguirá actuando para «reducir a cero el nivel de corrupción en todos los ámbitos» tras conocer las conversaciones de Cerdán, antes las que reaccionaron con «estupefacción y decepción».