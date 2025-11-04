Suscribete a
ABC Premium
Juicio a García Ortiz
Una de las testigos, Esmeralda Rasillo, confirma que el fiscal modificó «cuatro veces» sus móviles

Muere Kim Yong Nam, el jefe de Estado honorífico de Corea del Norte

El expresidente de la Asamblea Suprema norcoreana fallece a los 97 años tras dedicar toda su vida a la dinastía Kim

Vivimos en 'una casa llena de dinamita': la era de las superarmas, el nuevo equilibrio del terror

El expresidente de la Asamblea Suprema del Pueblo y jefe de Estado honorífico de Corea del Norte, Kim Yong Nam
El expresidente de la Asamblea Suprema del Pueblo y jefe de Estado honorífico de Corea del Norte, Kim Yong Nam reuters

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El expresidente de la Asamblea Suprema del Pueblo y jefe de Estado honorífico de Corea del Norte, Kim Yong Nam, ha muerto a los 97 años a causa de un fallo multiorgánico derivado de una intoxicación «cancerosa», ha informado este martes la ... agencia de noticias estatal KCNA y recoge Europa Press.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app