Suscribete a
ABC Premium
Fórmula 1
Verstappen se lleva en Abu Dabi la última pole del año: consulta la clasificación completa

Escándalo en la Administración Petro tras confirmarse vínculos entre el Estado y la disidencia de las FARC

Un general del Ejército y un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia están presuntamente involucrados en la investigación

Petro advierte a Trump: «No amenace nuestra soberanía, porque despertará el jaguar»

El presidente de Colombia , Gustavo Petro (centro), el comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides (izq.), y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, general Hugo López
El presidente de Colombia , Gustavo Petro (centro), el comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides (izq.), y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, general Hugo López afp

Daniela Zambrano

Bogotá

Colombia se encuentra sumida en una profunda crisis de confianza institucional tras la revelación de presuntos vínculos entre altos funcionarios del Estado y las disidencias de las FARC, lideradas por alias Calarcá. Este escándalo ha desatado una ola de investigaciones que afectan tanto al ... Ejército como a la Inteligencia nacional, y ha puesto en el centro del debate público la política de 'Paz Total' impulsada por el gobierno actual, generando una profunda inquietud sobre la integridad de las instituciones y la eficacia de los controles internos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app