Trump se niega a tirar la toalla y maniobra para no dejar el poder El presidente vuelve a la campaña electoral en un multitudinario mitin en Georgia

David Alandete SEGUIR Corresponsal en Washington Actualizado: 07/12/2020 03:08h

Donald Trump se acerca a su último mes en la Casa Blanca entrando en guerra con su propio partido, o al menos con la parte que se niega a tomar medidas drásticas para revertir el resultado de las elecciones del 3 de noviembre. En su primer acto electoral tras los comicios, el sábado en el disputado estado de Georgia, el presidente estadounidense denunció ser víctima de fraude, y dijo que si de verdad pensara que ha perdido se marcharía sin hacer ruido, pero que va a pelear hasta el final.

En el mitin en Georgia, que en realidad fue para apoyar a los dos senadores republicanos que se juegan el escaño en una segunda vuelta el 5 de enero, Trump dijo: «Debo decir que si hubiera perdido, sería un buen perdedor. Si hubiera perdido, admitiría que perdí, y me iría a Florida, y me lo tomaría todo con calma. Me iría y diría que al menos hice un buen trabajo. Pero no puedo aceptar este robo, esta manipulación, ese fraude, no puedo aceptarlo». La multitud que había acudido al mitin a ver más al presidente que a los candidatos del Senado, respondió gritando, enardecida: «no al robo».

El presidente explicó el porqué de su enfado con los gobernadores republicanos de estados como Georgia o Arizona, que eran estrechos aliados suyos hasta que certificaron al demócrata Joe Biden como ganador hace apenas unos días. Para Trump, las sospechas de fraude son suficientes como para maniobrar en cada estado controlado por los republicanos y enviar compromisarios al colegio electoral que no voten al ganador oficial de las elecciones, que es Biden, sino por el presidente. Ningún gobernador republicano ha aceptado hacer algo que podría acabar en la Corte Suprema.

Voto por correo

Trump explicó que para él el método de fraude es el voto por correo. Más de 60 millones de personas ejercieron su derecho de ese modo, de un total de 161 millones, que es un 66% del censo electoral. Según el presidente no hubo los filtros necesarios para prevenir fraude: «Es una vergüenza que en 2020 ningún estado en EE.UU. haga un intento real por verificar que quienes emiten sus votos por correo sean votantes autorizados y registrados legalmente. Las pruebas de fraude son abrumadoras».

Cierto es que los republicanos que se oponen abiertamente al presidente son muy pocos, pero da la casualidad que entre ellos están quienes han dado fe de que las elecciones fueron lícitas en dos bastiones conservadores que votaron a Biden, Georgia y Arizona. En realidad, la suerte de Trump está ya decidida. El 14 de diciembre los resultados estarán certificados y Biden quedará confirmado como presidente electo. Las demandas que ha presentado el equipo de abogados del presidente han fracasado estrepitosamente, una tras otra. A fecha de hoy, Biden goza de una distancia de siete millones de votos sobre Trump.

El diario «The Washington Post» hizo un sondeo entre todos los republicanos en el Capitolio, que son 249 en total, y de ellos sólo 27 aceptan que ha ganado Biden. Apenas dos dicen abiertamente que el ganador es Trump. El resto, 220, no tiene respuesta y prefiere esperar. Entre ellos está el líder conservador en el Senado, el influyente político de Kentucky, Mitch McConnell. Trump ha pedido en la red social Twitter que alguien le mande la lista de los 27 que reconocen a Biden, alegando que son sólo republicanos de boquilla.

El presidente y su partido se ven en la tesitura de denunciar fraude en la elección presidencial a la vez que hacen campaña a favor de dos candidatos republicanos, David Perdue y Kelly Loeffler. La suerte de ambos la decidirá el mismo sistema y programa informático que según el presidente le ha robado la elección. Si los demócratas ganan esos dos escaños, tendrán mayoría en el Senado y en todo el Capitolio, todo un regalo al menos para los primeros meses de presidencia de Biden.