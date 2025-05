José M. de Areilza: Contar todos los votos

El escrutinio electoral de 2020 ha vuelto a iniciarse desdiciendo casi todas las encuestas. Los primeros compases del recuento han dibujado un escenario en el que cualquiera de los dos rivales puede conseguir la mayoría en el Colegio Electoral, aunque Donald Trump avanza más rápido ... hacia la línea de meta. Votar en medio de una pandemia, una grave crisis económica y una polarización mayúscula del país hace que sea mucho más difícil anticipar el resultado. La participación récord en estas horas puede interpretarse como una disrupción del status quo a favor de cualquiera de los dos candidatos. Las minorías que uno y otro partido reclama para sí son en realidad mucho menos monolíticas. En cada zona del país sus intereses están definidos no tanto por su origen racial, sino por cuestiones locales o por preferencias nacionales no siempre detectadas.

El suspense generalizado se debe a los casi setenta millones de votos por correo emitidos esta vez, algo nunca visto, que tardan más en contarse. Además, no hay normas comunes a todos los territorios sobre cómo y cuándo hacerlo y los sistemas de verificación darán lugar a más de un pleito. El caso trepidante de estas elecciones es Pensilvania, el estado natal de JoeBiden, en el que Trump ha echado el resto. Con sus veinte delegados en el aire, se ha convertido en el territorio más decisivo y también en el que más retrasa su contaje final, en teoría hasta el viernes 6 de noviembre. Mientras tanto, Donald Trump da todos los pasos para repetir su jugada de 2016. Los demócratas ya no esperan una gran victoria sino ganar en el último minuto del partido. La victoria republicana en Florida es un gran éxito y abre el paso a un presidente en busca de su re-elección. Ensaya una suma conocida, que exige la conquista de dos de los llamados Estados del óxido (Wisconsin, Michigan, pero no Minessota, que vota demócrata claramente).

Trump ha asegurado rápidamente los bastiones republicanos del sur y del centro, aunque ha perdido Arizona. Este revés permite a Joe Biden albergar esperanzas de acabar sumando, gracias a un voto por correo que daría la vuelta a los pronósticos enWisconsin y Michigan. Si afianza Virginia, añade Carolina del Norte y la renuente Pensilvania finalmente cae de su lado, se cumplirá el vaticinio de los sondeos. La primera democracia del mundo se enfrenta en estas horas al desafío de contar todos los votos.