Elección de jueces en México: poca asistencia y denuncias de la oposición por supuestas irregularidades

La elección de jueces en México no logró capturar el interés de la población: según diversas estimaciones la afluencia a las casillas de votación no habría superado el 15% del padrón compuesto por alrededor de 98 millones de electores.

Todavía no se conocen ... los resultados finales, aunque se estima que este lunes se informe quienes integraran la Corte Suprema compuesta por nueve ministros. El candidato más votado será el titular del máximo tribunal. De los nueve puestos en pugna se estima como probables ganadoras a tres aspirantes allegadas al oficialismo y que ya fueron designadas en la Corte durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

También se sometieron a votación popular 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito, así como también 386 juezas y jueces de distrito.

El oficialismo esperaba alcanzar un 20% de participación. Ha sido una elección en extremo compleja al momento de las urnas por la cantidad de candidatos que los electores debían marcar en sus papeletas, de hecho, se estimaba que cada votante se demoraba 20 minutos en ejercer su sufragio.

Al cierre de las casillas, Claudia Espino, Secretaria Técnica del Instituto Nacional Electoral, reportó un total de 1770 incidentes durante la jornada electoral judicial de este domingo. El 28.2% de los incidentes fueron relacionados a la interferencia en el desarrollo normal de la votación por impedir el ejercicio del sufragio de forma injustificada.

La oposición ha denunciado además que el Gobierno movilizó a miles de votantes a las urnas, el llamado «acarreo» y que estos recibieron un indicativo antes de entrar a votar de modo de favores a candidatos allegados al oficialismo, los llamados «acordeones», algo ilegal según las normas mexicanas.

En conferencia de prensa, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), sostuvo que, de acuerdo con sus registros, la participación ciudadana en los comicios ni siquiera alcanzará el 10% de los electores.

«Dijimos que iba a hacer una elección con una participación prácticamente nula», expresó.

El líder opositor lanzó una advertencia al Gobierno federal para evitar la manipulación de los votos, con la finalidad de inflar las cifras.

«No caigan en la tentación de manipular las cifras, tuvimos más observadores internacionales de los que creen. Tenemos cifras que evidentemente hoy no les vamos a compartir», afirmó.

En el mismo sentido, Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, alertó sobre el riesgo de que, en las próximas horas, se registre un «embarazo de urnas».

«No vamos a aceptar el cuento chino de que las casillas estaban repletas. Tenemos mucha evidencia de que la gente repudió y despreció el proceso», manifestó.

En tanto, el cardenal de Guadalajara José Francisco Robles Ortega, mencionó que el proceso de las elecciones judiciales no fue pensadas para elegir a una o un candidato.

«Todo este proceso que iba a culminar este día no se veía un proceso para reformar judicial (...) todo parecía ser que el proceso era con miras no a la elección, sino a la toma de posesión de parte del partido en el gobierno, no para elegir sino para posicionarse», indicó

A pesar de que muchas casillas han reportado baja afluencia de gente, la catedral se encontraba llena y respecto al porqué las y los feligreses no han salido a votar, mencionó que existía un desánimo con relación al proceso.

«La gente lo notó y yo creo que desde antes sí había como ese desánimo, como ese desequilibrio, como ese cuestionamiento o crítica al proceso», expresó.