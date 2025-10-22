Suscribete a
ABC Premium

Dimite la ministra de Defensa de Lituania por falta de fondos

El anuncio llega en medio de críticas por un giro del Gobierno hacia Moscú, impulsado por el partido ultraderechista

Ucrania firma con Suecia la compra de más de un centenar de cazas durante una visita de Zelenski

Sakaliene advierte que el presupuesto de Defensa para 2026 debe superar el 5,5 % del PIB o se cancelarán adquisiciones clave
Sakaliene advierte que el presupuesto de Defensa para 2026 debe superar el 5,5 % del PIB o se cancelarán adquisiciones clave EP
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Hace un mes, tenía la esperanza de poder colaborar con la dirección del Gobierno, pero lamentablemente no es posible. Tenemos una comprensión diferente de los principios para fortalecer la Defensa». Con estas palabras ha presentado su dimisión la ministra de Defensa de Lituania, Dovile ... Sakaliene, a causa de la retirada de presupuesto del Gobierno, un Ejecutivo liderado por Ingrida Simonyte, en funciones, desde la retirada de Gintautas Paluckas el pasado mes de agosto por acusaciones de corrupción.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app