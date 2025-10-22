Suscribete a
Ucrania firma con Suecia la compra de más de un centenar de cazas durante una visita de Zelenski

Fuentes del Gobierno sueco estiman que el valor del acuerdo podría superar los 10.000 millones de dólares

Rusia reanuda los bombardeos contra Kiev tras la suspensión de la cumbre entre Trump y Putin

Un avión de combate Saab Gripen serie E sobrevuela el aeropuerto de Linköping, Suecia, durante la visita del presidente ucraniano este miércoles
Un avión de combate Saab Gripen serie E sobrevuela el aeropuerto de Linköping, Suecia, durante la visita del presidente ucraniano este miércoles afp
Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Mientras Trump presiona cuanto puede a los miembros de la OTAN para que compren a Estados Unidos las armas que envíen a Ucrania, alimentando así la industria norteamericana del armamento sin comprometer más presupuesto propio, el presidente de Ucrania prefiere reforzar su ... compromiso con Europa y optar por la compra de armamento de fabricación europea.

