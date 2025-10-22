Ucrania firma con Suecia la compra de más de un centenar de cazas durante una visita de Zelenski

Mientras Trump presiona cuanto puede a los miembros de la OTAN para que compren a Estados Unidos las armas que envíen a Ucrania, alimentando así la industria norteamericana del armamento sin comprometer más presupuesto propio, el presidente de Ucrania prefiere reforzar su ... compromiso con Europa y optar por la compra de armamento de fabricación europea.

Volodímir Zelenski, y el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, han firmado este miércoles un acuerdo de intenciones para la adquisición por parte de Kiev de hasta 150 cazas multirrol Jas 39E Gripen suecos. El compromiso ha sido suscrito en un hangar del aeropuerto sueco de Linköping, donde se encuentra también el fabricante Saab, que produce los Gripen, cuyo modelo serie E estaba expuesto detrás de Zelenski y Kristersson, para la foto. «Este es el comienzo de un largo camino y nos llevará un paso más cerca de un importante acuerdo de exportación para Saab», ha declarado el primer ministro sueco, según el comunicado de su oficina de prensa.

Aunque no se han divulgado cifras oficiales, fuentes del Gobierno sueco estiman que el valor potencial del acuerdo podría superar los 10.000 millones de dólares. De confirmarse, representaría la mayor operación de exportación en la historia de Saab y una expansión significativa del entramado industrial-militar sueco hacia Europa del Este.

Kristersson ha explicado que esta importante cooperación a largo plazo con Ucrania –de entre 10 y 15 años, calcula–, se traducirá en el suministro a Kiev de entre 100 y 150 aviones para reforzar la Fuerza Aérea de este país. El jefe del Gobierno sueco ha subrayado que el acuerdo de intenciones «contribuirá a mejorar la seguridad en nuestra parte del mundo y reforzará tanto a Ucrania como a Suecia», si bien reconoció que el tema de la financiación de los aviones aún está en el aire.

Zelenski, por su parte, ha recalcado que se trata del comienzo de una nueva era, aunque de momento no hay un calendario fijo de entrega. Considera que «los tres mejores cazas del mundo son los Gripen suecos, la serie F estadounidense de Lockheed Martin y los Raphale franceses» y ha subrayado que los suecos «son aviones fantásticos que nos pueden proteger de varias amenazas». Ambos han estado de acuerdo en que «hoy abrimos un capítulo completamente nuevo y verdaderamente significativo en nuestras relaciones, y en la seguridad de Europa en su conjunto».

An important meeting with the @SwedishPM Ulf Kristersson. We greatly value our relations with Sweden and all forms of support for our people. And today, one of the key topics of our negotiations was strengthening Ukraine’s defense capabilities. We consider the JAS 39 Gripen… pic.twitter.com/iW5BxkSF6w — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2025

En un mensaje difundido a través de su cuenta oficial en la red X, el ministro de Defensa sueco Pal Jonson ha señalado que esta muestra de entendimiento «representa un paso importante hacia una cooperación más profunda en materia de defensa aérea y combate aéreo con Ucrania».

Jonson ha precisado que el Gobierno sueco «está evaluando cómo podría financiarse» la adquisición solicitada por Kiev. «Suecia apoya y quiere contribuir a una Fuerza Aérea ucraniana fuerte y moderna y tenemos un buen diálogo sobre cómo el Gripen E podría formar parte de esa fuerza en los próximos años», ha sugerido posibles posteriores acuerdos.

Alineamiento estratégico

La iniciativa se inscribe además en un contexto de alineamiento estratégico creciente entre Suecia y Ucrania que comenzó con la entrega de dos aeronaves de alerta temprana Saab 340 AEW&C (ASC 890), consideradas un refuerzo clave para la vigilancia y gestión del espacio aéreo ucraniano.

La eventual incorporación de los Gripen E representaría un salto cualitativo. Diseñado para operar en entornos de amenaza avanzada, el JAS 39E combina aviónica de última generación, sistemas de guerra electrónica Arexis, radar AESA Raven ES-05 y plena integración con el misil europeo MBDA Meteor, optimizado para el combate más allá del alcance visual (BVR).

El acuerdo de intenciones no equivale a un contrato formal, pero constituye la base legal y política para iniciar negociaciones técnicas, industriales y financieras para un programa que, por su volumen, requerirá de financiación internacional y de un centro regional de soporte y formación, bien en territorio ucraniano o en un país aliado.