Los periodistas Andrzej Poczobut, de Bielorrusia, y Mzia Amaglobeli, de Georgia, ganan el premio Sájarov

La presidenta del Parlamento Europeo reivindica su valentía y denuncia que ambos están en prisión «simplemente por hacer su trabajo y alzar las voces contra las injusticias»

Ceremonia de entrega del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia

Los periodistas Andrzej Poczobut, de Bielorrusia, y Mzia Amaglobeli, de Georgia, ganan el premio Sájarov

El Parlamento Europeo ha reconocido este jueves al periodista polaco Andrzej Poczobut, preso en Bielorrusia, y a la periodista georgiana, Mzia Amaglobeli, encarcelada en su país, con el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia que otorga cada año la Eurocámara.

La presidenta ... de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha confirmado el premio en el pleno de Estrasburgo, reivindicando su valentía y denunciado que ambos periodistas están en prisión «simplemente por hacer su trabajo y alzar las voces contra las injusticias».

