Crisis política en Lituania tras la dimisión en bloque del Gobierno

La renuncia del primer ministro socialdemócrata de Lituania, Gintautas Paluckas, acosado por varios escándalos de corrupción, ha sido seguida a primera hora de hoy por la dimisión de todo su Gobierno, en una reunión extraordinaria del gabinete que apenas ha ocupado durante ocho meses ... la dirección del país. «Tras la decisión de renunciar al cargo de primer ministro de la República de Lituania, anuncio que el 19.º Gobierno de la República cesa en sus funciones. Puede sonar un poco dramático, pero dimite en pleno, aunque continuarán trabajando temporalmente hasta que el nuevo primer ministro decida cuántos y qué cambios habrá», ha dicho Paluckas momentos antes de presentar la notificación por escrito al presidente de Lituania.

Durante su última reunión con el gabinete de ministros, les ha reiterado que el Gobierno encabezado por él «no tiene nada de qué avergonzarse» y que ha sido «un honor» estar al frente del país. «Queridos colegas, ha sido un honor. El 19.º Gobierno ha trabajado mucho y creo que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Gracias a todos», han sido sus palabras de despedida.

A partir de hoy, el presidente Gitanas Nauseda firmará el decreto de renuncia y podrá nombrar a uno de los ministros como primer ministro interino, hasta la formación de un nuevo Gobierno. El presídium del Partido Socialdemócrata de Lituania (LSPD) tendrá que discutir la candidatura que designe con Nauseda y el presidente, de no observar obstáculo evidente, lo presentará al Seimas (Parlamento) para la pertinente votación parlamentaria a más tardar en una semana. Será necesaria solamente una mayoría simple. Una vez votada su candidatura, el nuevo primer ministro tendrá que presentar al Parlamento el nuevo gabinete de ministros de su elección en los 15 días posteriores a su nombramiento. Solo cuando el Seimas apruebe también su gabinete y su programa podrá comenzar a ejercer el poder ejecutivo. La renuncia de los actuales ministros agiliza la sustitución, aunque algunos de ellos seguirán seguramente en el próximo Gobierno.

Debido a que Paluckas ha dimitido también como presidente del partido, el nuevo presidente interino del LSPD, Mindaugas Seinkevicius, ha comparecido también hoy a primera hora ante el presidente Nauseda en el palacio presidencial. Actualmente alcalde de Jonava, deberá mudarse de inmediato a la capital. Tras la reunión, Seinkevicius ha asegurado que el presidente no ha expresado ninguna reticencia, pero que se tomará hasta el miércoles para decidir de forma definitiva si acepta la responsabilidad que el partido le ha asignado con la designación.

«No es como venir a un café para elegir un plato de un menú. Es una responsabilidad enorme, donde hay que evaluar tanto los asuntos personales como las capacidades, la situación familiar y el resto de las obligaciones que ya he adquirido antes. Y también hay otros componentes. No olvidemos que los miembros de las secciones del partido siguen todavía hablando y harán sus evaluaciones mañana, a la hora del almuerzo», ha declarado. También se ha esforzado en subrayar que «hoy no se negoció nada ni se decidió nada».

La dirección del Partido Socialdemócrata de Lituania también está considerando las candidaturas de la ministra de Seguridad Social y Trabajo, Inga Ruginienė, el primer vicepresidente del Seimas, Juozas Olekas, y el alcalde del distrito de Vilnius, Robertas Duchnevičius. Además, se ha pedido a las ramas del partido que presenten su posición sobre a quién proponer para el puesto de primer ministro. «La vida política en Lituania es muy dinámica, están sucediendo muchas cosas, pero espero que las emociones no se apoderen de mí, sino que el sentido común racional se haga cargo», ha deseado.

Paluckas ha desencadenado esta crisis de Gobierno después de que las fuerzas del orden lituanas iniciaran dos investigaciones previas al juicio relacionadas con sus negocios y la prensa local publicase pruebas de corrupción. Su sustitución supone un reto para el tripartito que forma el Gobierno y que posiblemente vea cambiar el equilibrio de poder, basado en un acuerdo que establece que «los partidos se comprometen a apoyar al Gobierno de coalición dirigido por el primer ministro Gintautas Paluckas y a actuar de acuerdo con este acuerdo y el programa del Gobierno», que debe ahora renegociarse.

El LSPD espera ahora que sus socios exijan un cambio en la composición de la coalición. El grupo del Partido Socialdemócrata tiene 52 representantes en el Seimas. Después de las elecciones de octubre del año pasado, formó una coalición con Nemunas Dawn, que tiene 19 parlamentarios, y la Unión Democrática por el Bien de Lituania, que tiene 15. Reunió así un total de 86 miembros de los 141 del Parlamento. Nemunas Dawn ocupaba hasta ahora los ministerios de Medio Ambiente, Justicia y Agricultura, mientras que Demócratas por el Bien de Lituania se había hecho con los de Economía e Innovación y Energía. Los restantes nueve estaban en manos del LSPD. Seinkevicius ha reconocido que «habrá cambios» en ese equilibrio, sin perder de vista «la responsabilidad política de los socialdemócratas como el partido que ganó las elecciones» y con el fin de «estabilizar esta situación de crisis».

Junto con el presidente Nauseda, «también hemos abordado el presupuesto para el próximo año; se están produciendo turbulencias políticas, pero la gente espera soluciones, no intrigas, así que es necesario un programa de trabajo». «El deseo del presidente Nauseda es garantizar la estabilidad del Estado para que, al comienzo de la sesión de otoño, un nuevo Gobierno pueda asumir la responsabilidad con garantías», ha añadido.