Detenido un actor de una casa del terror por atacar con una pistola táser y estrangular a una mujer

El trabajador agarró a la joven por la cara y el cuello, mientras ella intentaba zafarse sin éxito. Se escucharon gritos de auxilio y momentos después el agresor la empuja al suelo, teniendo que ser hospitalizada en Turquía

Detenido un actor de una casa del terror por atacar con una pistola táser y estrangular a una mujer
Sergio D. Arcediano

Un actor de una popular casa del terror en el distrito de Beyoğlu, en Estambul (Turquía), ha sido arrestado tras difundirse unas imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del parque en las que se le ve agrediendo a una visitante durante el recorrido. El ... joven, identificado como Baran T., de 18 años, habría utilizado una pistola táser y llegó a estrangular a la víctima, una mujer de 24 años llamada Melike G., que acabó ingresada en un hospital de la región turca tras el suceso.

