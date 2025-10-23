Detenido un actor de una casa del terror por atacar con una pistola táser y estrangular a una mujer

Un actor de una popular casa del terror en el distrito de Beyoğlu, en Estambul (Turquía), ha sido arrestado tras difundirse unas imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del parque en las que se le ve agrediendo a una visitante durante el recorrido. El ... joven, identificado como Baran T., de 18 años, habría utilizado una pistola táser y llegó a estrangular a la víctima, una mujer de 24 años llamada Melike G., que acabó ingresada en un hospital de la región turca tras el suceso.

Según reveló The Sun, las grabaciones muestran a la joven dentro de una sala completamente oscura cuando un actor disfrazado con una máscara de monstruo, una capa y sandalias negras se le acerca por detrás. En las imágenes se aprecia cómo el trabajador agarra a la mujer por la cara y el cuello, mientras ella intenta zafarse sin éxito. Se escuchan gritos de auxilio y momentos después el agresor la empuja al suelo.

La Policía ha confirmado que la víctima participaba en la visita del parque junto a seis amigos la noche del domingo 19 de octubre, como parte de una actividad previa a Halloween. El grupo, según declararon, había advertido al personal de que no deseaban contacto físico durante el recorrido. Sin embargo, el empleado habría ignorado las indicaciones y llegó incluso a descargar una pistola táser sobre la joven, según su denuncia.

Tras la agresión, Melike acudió por sus propios medios a un hospital local, donde recibió atención médica y obtuvo un parte de lesiones. Posteriormente interpuso una denuncia ante la Policía, lo que dio inicio a una investigación por parte de la Policía turca.

Los agentes revisaron las cámaras de seguridad de la atracción, que confirmaron los hechos. El sospechoso fue detenido y acusado de «lesiones intencionadas», mientras las autoridades municipales ordenaron el cierre temporal de la casa del terror por motivos de seguridad.