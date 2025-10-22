Mueren dos ocupantes de una avioneta tras perder el control en el despegue

Suscribete a
Dos personas perdieron la vida este miércoles cuando una avioneta se precipitó a tierra en el momento en el que despegaba de un aeropuerto en el estado Táchira, en el oeste de Venezuela, informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

A través ... de su cuenta de Instagram, el INAC precisó que la aeronave, tipo PAY1, con matrícula YV1443, se estrelló a las 09:52 hora local (13:52 GMT) y de «inmediato se activaron los protocolos correspondientes».

