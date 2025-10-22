Dos detenidos por secuestrar y torturar a una mujer en un garaje durante 5 años

Las autoridades francesas investigan un caso de secuestro y malos tratos tras el hallazgo de una mujer que habría permanecido encerrada y sometida a torturas durante cinco años en el garaje de una vivienda en Saint-Molf, una pequeña localidad cercana a Saint- ... Nazaire, en Francia.

La víctima, de 45 años, fue rescatada por la Policía francesa el pasado 14 de octubre y trasladada a un hospital con síntomas de hipotermia y un estado muy débil. Según ha publicado la Fiscalía de Nantes, la mujer vivía en condiciones «particularmente insalubres», durmiendo sobre una tumbona, utilizando un orinal y bolsas de plástico para sus necesidades, y alimentándose con papillas de bebé mezcladas con lavavajillas.

Dos personas han sido detenidas

Una mujer de 60 años y un hombre de 82, ambos residentes en la vivienda, han sido imputados por «retención involuntaria con tortura» y «abuso fraudulento de un estado de sujeción psicológica o física». La mujer de 60 años, auxiliar de enfermería, ha sido ingresada en prisión preventiva, mientras que el hombre ha quedado en libertad bajo control judicial.

Según apunta Le Figaro, la víctima convivió inicialmente con la mujer de 60 años como compañera de piso. Con el paso del tiempo, fue apartada del domicilio principal y obligada a vivir primero en una tienda de campaña en el jardín y, posteriormente, encerrada en el garaje, cuya puerta estaba bloqueada desde el exterior con bloques de hormigón.

La mujer consiguió escapar la noche del 14 de octubre, alrededor de las 21:30, mientras uno de los sospechosos veía la televisión. Poco después, alertó a las autoridades, lo que permitió su rescate y la detención de los presuntos responsables.

Las primeras investigaciones apuntan a que la mujer había perdido el contacto con su entorno tras un proceso de divorcio iniciado en 2022. Desde entonces, solo se registraron movimientos bancarios vinculados a los acusados. Ambos han reconocido parcialmente los hechos, aunque intentan minimizar su implicación, según el fiscal de Nantes, Antoine Leroy.

La investigación continúa bajo la dirección del juez de instrucción de Nantes. Los detenidos podrían enfrentarse a una pena de cadena perpetua.