Suscribete a
ABC Premium

Dos detenidos por secuestrar y torturar a una mujer en un garaje durante 5 años

La mujer consiguió escapar mientras uno de los sospechosos veía la televisión y alertó a las autoridades, lo que permitió su rescate y la detención de los presuntos responsables en Francia

Un piloto resulta herido tras romperse el parabrisas de un avión a 11.000 metros de altitud: investigan si el impacto fue de un globo meteorológico

Imagen de archivo
Imagen de archivo REUTERS
Sergio D. Arcediano

Sergio D. Arcediano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las autoridades francesas investigan un caso de secuestro y malos tratos tras el hallazgo de una mujer que habría permanecido encerrada y sometida a torturas durante cinco años en el garaje de una vivienda en Saint-Molf, una pequeña localidad cercana a Saint- ... Nazaire, en Francia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app