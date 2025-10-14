Suscribete a
Décadas de trabajo y 70.000 millones de dólares serán necesarios para reconstruir Gaza

La ONU, que desempeñará un papel clave en este proceso, espera que el sector privado, y no solo el público, participe también en este proyecto de reconstrucción

El camino de los rehenes liberados para volver a la vida: reclusión, psicólogos y forenses

Una mujer camina por las ruinas de Jan Yunis
Una mujer camina por las ruinas de Jan Yunis EP

María Teresa Benítez de Lugo

Ginebra

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la reconstrucción de la Franja de Gaza —devastada tras dos años de guerra— costará al menos setenta mil millones de dólares y requerirá décadas de trabajo. La destrucción en esta zona ... de Oriente Próximo es prácticamente total.

