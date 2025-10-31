Suscríbete a
Sheinbaum agradece el gesto de Albares: «el primer paso» es reconocer la «injusticia» del pasado colonial

La presidenta mexicana ha asegurado que «el perdón engrandece a los gobiernos»

Albares, en el Instituto Cervantes: «Ha habido dolor e injusticia a los pueblos originarios de México, es justo reconocerlo»

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, este viernes.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, este viernes. efe

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha valorado como «muy importante» la declaración este viernes del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reconociendo que «hubo injusticia» hacia los pueblos originarios durante el pasado colonial.

«Es muy importante, es el primer paso», ... ha reaccionado la mandataria mexicana, quien en anteriores ocasiones, al igual que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, había reclamado una disculpa por «la invasión violenta», tal y como se ha referido este viernes nuevamente a la llegada de los españoles.

