Suscribete a
ABC Premium

EE.UU. ataca otra narcolancha en el Pacífico pese al reclamo de Sheinbaum

La presidenta de México teme que el próximo paso sea atacar lanchas en aguas mexicanas o en territorio terrestre, lo cual implicaría una violación a la soberanía

Sheinbaum cuestiona a Trump por los ataques a narcos en el Caribe y EE.UU. sanciona a aerolíneas mexicanas

Sheinbaum afirma que México mantiene relaciones con España pero sigue esperando el perdón por el pasado colonial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , habla durante una rueda de prensa este miércoles en el Palacio Nacional de la Ciudad de México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , habla durante una rueda de prensa este miércoles en el Palacio Nacional de la Ciudad de México Efe
Milton Merlo

Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Estados Unidos dejó de lado las críticas de la presidenta mexicanaClaudia Sheinbaum y atacó este miércoles otra lancha operada por supuestos narcotraficantes en el océano Pacífico.

Este martes Sheinbaum había dicho que no estaba de acuerdo con esos ataques y que ... México socorrería a los supervivientes que se encontraran cerca de sus aguas territoriales. A las pocas horas la administración de Donald Trump sancionó a las aerolíneas mexicanas que vuelan hacia EE.UU. y penalizó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una de las obras estructurales del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el impulsor de Sheinbaum para su llegada a Palacio Nacional.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app