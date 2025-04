Confirman el procesamiento de Alberto Fernández por violencia de género

La Justicia argentina ha confirmado este martes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia de género que fue iniciada por su expareja, la actriz y periodista Fabiola Yáñez. El tribunal que lleva la causa ha ratificado la existencia de los ... delitos de lesiones leves y graves agravadas y coacción.

A partir de ahora, el ex jefe de Estado puede ser convocado para ser sometido a juicio oral. La pena para el expresidente podría llegar hasta los 18 años de prisión.

La decisión de los jueces

A través de un documento escrito de más de 80 páginas de extensión, los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah ratificaron este martes el procesamiento del exmandatario argentino. Cabe recordar que, en su fallo, el juez a cargo de la causa, Julián Ercolini, había acreditado que Alberto Fernández golpeó a su expareja al menos en dos ocasiones, lo cual le habría ocasionado a la víctima marcas tanto en su brazo como en uno de sus ojos. El magistrado también había ratificado que el ex jefe de Estado coaccionó a la ex primera dama con la intención de que no lo denunciara en la Justicia.

Cabe recordar que Alberto Fernández fue presidente de Argentina entre los años 2019 y 2023, cuando llegó a la cumbre de la Casa Rosada el actual mandatario, Javier Milei. Los hechos denunciados por su expareja habrían ocurrido durante su mandato en la residencia de la Quinta de Olivos.

«La damnificada era alguien que notoriamente estaba en una situación de desigualdad de poder, al interior y exterior de la pareja, con relación a su victimario», indica el texto que ha salido a la luz este martes. Allí mismo los jueces hacen referencia a la existencia de «lesiones y otras formas de violencia de género practicadas por quien mantenía una marcada desigualdad de poder con ella, además de un aislamiento (forzado por estos hechos) mantenido en un espacio muy particular (casa de huéspedes de la Quinta Olivos) donde Fernández era la autoridad máxima, ciertamente fueron la causa de un marcado deterioro en las condiciones de salud de la víctima».

El tercer juez de la causa, Roberto Boico, no estuvo de acuerdo con la decisión de los otros dos magistrados, dado que consideró que existe falta de mérito por parte del expresidente para que siga avanzando con la investigación.

Próximos pasos

Cabe recordar que la denuncia contra el expresidente argentino surgió luego de que salieran a la luz los chats privados entre la entonces primera dama, Fabiola Yáñez, y quien era la secretaria personal de Alberto Fernández, María Cantero. Las conversaciones fueron descubiertas en el marco de la Causa Seguros, en la que el exmandatario está acusado de corrupción. En ellas, la expareja de Fernández hacía referencia a distintas situaciones de violencia de género.

A partir de ahora, la Justicia tiene en sus manos la decisión de convocar o no al expresidente para que preste juicio oral. La resolución se daría a conocer en las próximas semanas.