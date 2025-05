Al menos un muerto y cinco heridos por un tiroteo en unos almacenes en Ohio (EE.UU.)

Al menos un muerto y cinco heridos por un tiroteo en un almacén de cosmética en New Albany (Ohio, Estados Unidos). La Policía ha evacuado a unos 150 empleados de las instalaciones de cosmética y buscan al autor del ataque, que habría huido del ugar.

El incidente parece indicar que se trata de un «tipo de ataque selectivo», dijo el jefe de policía de New Albany, Greg Jones, a la cadena NBC4 sin dar más detalles. Añadió que no se produjo ningún altercado antes del tiroteo y que no se había dado a conocer el motivo.

Las autoridades han recuperado un arma de fuego en el almacén sin dar más detalles. Las cinco víctimas han sido trasladadas al hospital para recibir tratamiento, dijo el jefe de Comunicaciones y Marketing de New Albany, Josh Poland.

Desde el 1 de enero, se han producido al menos 26 tiroteos masivos -definidos como un tiroteo con al menos cuatro víctimas, muertas o heridas- en todo el país, según la base de datos Gun Violence Archive.