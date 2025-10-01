Suscribete a
ABC Premium
Vídeo en directo
La flotilla de Gaza espera ser interceptada por Israel en una hora
Última hora
Muere la primatóloga británica Jane Goodall a los 91 años

La Casa Blanca acusa a los demócratas de cerrar el gobierno para darle sanidad a inmigrantes ilegales

J. D. Vance confirma que si la situación se prolonga habrá despidos de funcionarios

El Gobierno de Estados Unidos cierra por falta de acuerdo sobre los presupuestos

El vicepresidente de EE.UU., J. D. Vance, en la Casa Blanca
El vicepresidente de EE.UU., J. D. Vance, en la Casa Blanca Reuters
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El vicepresidente norteamericano, J. D. Vance, responsabilizó directamente a los demócratas y, en particular, al líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, del cierre del Gobierno federal que ha empezado este 1 de octubre.

Según afirmó, Schumer actúa condicionado por ... el ala más radical de su partido y por el temor a un desafío en las primarias de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. «La razón por la que el Gobierno del pueblo estadounidense está cerrado es porque Chuck Schumer escucha a los radicales de extrema izquierda de su propio partido, porque está aterrorizado ante un reto en primarias», dijo Vance.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app