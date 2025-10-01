La Casa Blanca acusa a los demócratas de cerrar el gobierno para darle sanidad a inmigrantes ilegales

El vicepresidente norteamericano, J. D. Vance, responsabilizó directamente a los demócratas y, en particular, al líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, del cierre del Gobierno federal que ha empezado este 1 de octubre.

Según afirmó, Schumer actúa condicionado por ... el ala más radical de su partido y por el temor a un desafío en las primarias de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. «La razón por la que el Gobierno del pueblo estadounidense está cerrado es porque Chuck Schumer escucha a los radicales de extrema izquierda de su propio partido, porque está aterrorizado ante un reto en primarias», dijo Vance.

En cuanto a las causas del bloqueo, el vicepresidente insistió en que los demócratas buscan restablecer los beneficios sanitarios para inmigrantes en situación irregular. «Nos dieron un texto legislativo que habría deshecho nuestra decisión de cortar los beneficios de salud para los inmigrantes ilegales», señaló. «Lo que los demócratas están dispuestos a hacer es mantener el Gobierno cerrado para dar asistencia sanitaria a inmigrantes ilegales. El contraste no podría ser más claro». Noticia Relacionada Cuáles son los efectos del cierre del Gobierno federal en EE.UU. David Alandete Según cálculos de la Oficina Presupuestaria del Congreso, cerca de 750.000 funcionarios de unos dos millones han sido enviados a casa de forma temporal Sobre la duración del cierre, Vance aseguró que no cree que se prolongue demasiado porque ya hay senadores demócratas moderados que comienzan a distanciarse de Schumer. «Ya conseguimos tres más de lo que pensábamos, porque reconocen la falta de lógica en la posición de mantener cerrada toda la economía americana», explicó. Añadió que con cinco demócratas adicionales podrían reabrir la Administración. Respecto a los despidos de funcionarios, Vance confirmó que si el cierre se extiende será inevitable reducir plantilla, aunque negó que se vaya a discriminar a empleados por su ideología política. «No estamos apuntando a agencias federales en función de la política», dijo. «Vamos a tener que despedir a gente si esto se alarga, no porque queramos, sino para garantizar que los servicios esenciales no se apaguen». Entre esos servicios, destacó el pago a las tropas, el control del tráfico aéreo y la ayuda alimentaria a familias con bajos ingresos. «Queremos que el pueblo estadounidense sufra lo menos posible con este cierre», concluyó.

