La izquierda bolivariana sufre su mayor debacle en Honduras

El oficialismo fue arrasado en una jornada caótica y llena de tensión, marcada por fallos técnicos, choques en centros de votación y proclamaciones prematuras de victoria

Con el escrutinio avanzando y el 'familión' hundiéndose en apenas unas horas, los votantes colocaron a la izquierda hondureña ante su peor derrota

Monedero reaparece como «observador» en Honduras en plena polémica por su cercanía al oficialismo

Soldados escoltan convoyes que transportan papeletas electorales a su llegada a un centro logístico electoral tras la jornada de votación en Honduras
David Alandete

Enviado especial a Tegucigalpa (Honduras)

Una jornada electoral marcada por el caos, la tensión y las proclamaciones de victoria anticipadas desde el poder terminó con un desenlace que pocos en Honduras habían imaginado al amanecer: los votantes hondureños castigaron con claridad al Gobierno y al entramado político conocido como ' ... el familión', que quedó relegado a la irrelevancia. Tras horas de fallos técnicos, denuncias de cierre anticipado de urnas y choques en centros clave, los últimos votos que se contaban en la capital y en varios departamentos correspondían, sobre todo, a bastiones de la derecha, inclinando el escrutinio hacia un resultado adverso para el oficialismo.

