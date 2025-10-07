Suscribete a
Los bomberos buscan a tres hombres y una mujer entre los escombros

Berlín prohíbe una gran manifestación propalestina que ensalzaba el ataque del 7-O como «un estallido heroico»

El canciller, Friedrich Merz, condena la «ola de odio» en Alemania en el segundo aniversario del ataque de Hamás

Una alcaldesa alemana, apuñalada poco después de su elección: «Tememos por su vida»

Preparativos de un homenaje a las víctimas del 7-O en Berlín
Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Sólo unas horas antes de su comienzo, la Policía de Berlín ha prohibido este martes una manifestación antiisraelí bajo el lema «Hasta la liberación completa», que pretendía reunir a partir de las seis de la tarde a decenas de miles de personas en ... Alexanderplatz. La convocatoria de la manifestación describía el ataque terrorista de Hamás, del que se cumplen este martes dos años, como «un estallido heroico» y un «faro de esperanza revolucionaria». «Inundemos las calles de Berlín el 7 de octubre», era el llamamiento de grupos de estudiantes de las universidades berlinesas.

